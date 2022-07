onvista Wochenausblick: Kein Silberstreif am Horizont zu sehen - liefern EZB, Netflix und Tesla weitere böse Überraschungen?

Der gute Wochenausklang ist kein Indiz dafür, das es in der kommenden Woche so weiter gehen könnte. Es gibt einige Termine, die für böse Überraschungen sorgen könnten. Da wäre zum Beispiel die Sitzung der EZB. Kommenden Donnerstag werden die europäischen Währungshüter ihr Ergebnis zur Zinserhöhung verkünden. Christine Lagarde und ihr Team müssen etwas gegen die hohe Inflation unternehmen. Dabei steht vor allen Dingen die Glaubwürdigkeit der Notenbank auf dem Spiel. Der angekündigte Zinsschritt muss auch erkennbar machen, dass die EZB der Inflation Herr werden will und nicht nur symbolisch etwas unternimmt.

Aber sie muss auch aufpassen, dass sie die Wirtschaft nicht abwürgt. Was aktuell noch etwas schwieriger wird, da Russland mit der Hand am Gashahn eine Rezession herbeiführen kann, ohne das die EZB dagegen etwas unternehmen könnte. Damit sind wir beim zweiten wichtigen Thema der kommenden Woche: Das Ende der Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1. Was passiert, wenn sie abgeschlossen sind? - das müsste Freitag sein. Erfindet Putin eine Ausrede damit sie weiterhin außer Betrieb bleibt? Sollte dem so sein, dann dürfte der Dax sich ganz schnell im Bereich der 12.000 Punkte aufhalten, wenn nicht sogar ein gutes Stück tiefer.

Besonders die Chemiewerte und Autobauer dürften dann weiterhin ganz oben auf der Verkaufsliste stehen. Langfristig würden sich hier dann sehr gute Chancen ergeben - kurzfristig dürfte es zum Haareraufen sein. Daher sollten Anleger sich in der kommenden Woche auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und nur bei einzelnen speziellen Situation zugreifen. Die könnten sich vor allen Dingen da ergeben, wo es darum geht die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu verringern. Zu diesem Thema hatten wir Ihnen in der vergangenen Woche eine Aktie vorgestellt.

Fr. Vorwerk: Manchmal sieht man den "LNG-Wald" vor lauter "LNG-Bäumen" nicht - nächster LNG-Auftrag lässt Aktie weiter stiegen

Die Probleme sind nicht kleiner geworden und sie könnten durch die Gas-Thematik noch größer werden. 15 bis 20 Prozent könnte der Dax meiner Ansicht nach noch fallen, wenn Putin tatsächlich kein Gas mehr in Richtung Deutschland liefert. Ich habe die Problematik und noch einiges mehr mit dem Finanzmarkt-Experten der comdirect, Andreas Lipkow in unserem wöchentlichen Podcast comon erläutert. Zudem haben wir auch noch einen genaueren Blick auf die Aktien der Deutschen Bank, BASF, BYD und Novavax geworfen. Hören sie einfach mal entspannt am Wochenende rein.

Dann wäre da noch die Berichtssaison. Direkt zu Wochenbeginn dürften die Bank of Amerika und Goldman Sachs nicht großartig aus der Reihen tanzen und das trübe Bild, dass bislang JP Morgan, Morgan Stanley und Well Fargo gezeichnet haben, weiter malen. Das ist aber in den Märkten zu schon eingepreist und daher dürften die Zahlen nur die Aktien belasten, falls sie nicht doch eine positive Überraschung parat haben.

Netflix: Geht der Abonnentenschwund weiter?

Spannend wird es dann ab Dienstag. Netflix, dass immer damit geworben hat, dass Zuschauer werbefrei beim Streaming-Dienst schauen können, weicht genau von diesem Pfad ab, nachdem man mit den Zahlen zum ersten Quartal zum ersten mal einen Rückgang der Abonnentenzahlen verkündete, was die Aktie in eine lang anhaltende Korrektur abdriften ließ.

Jetzt hat sich der Streaming König mit Microsoft zwar beim Thema Werbung einen starken Partner ins Boot geholt, dass Aufgeben der Werbefreiheit kurz vor den Quartalszahlen könnte aber auch ein Hilferuf sein. Mit einem günstigeren Angebot mit Werbung könnte Netflix neue Zuschauer anlocken und dazu Geld über Werbung verdienen. Das dieser Schritt allerdings so kurz vor den Q2 Zahlen gemacht wird, könnte andeuten, dass die Abonnenten-Zahlen weiter gefallen sind. Die Angst vor einer Rezession und die hohe Inflation könnten dazu geführt haben, dass Streaming-Dienste als eine der ersten Sparmaßnahmen gestrichen wurden. Daher drängt sich kein Kauf der Aktie vor dem Zahlenwerk auf. Sie könnte nach den Zahlen noch ein gutes Stück tiefer notieren. Dass wäre dann schon eher eine Gelegenheit

Tesla - nächster Platzhirsch berichtet

Beim Konzern von Elon Musk verhält es sich etwas ähnlich. Hier sind es die Absatzahlen, die nach einer Rekordserie von über einem Jahr im zweiten Quartal rückläufig waren. Bereits zuvor gab es einige Signale, dass die Zahlen von Tesla auch nicht mehr das Gelbe vom Ei seien könnten. Musk hat bereits vor Wochen angekündigt bis zu 3,5 Prozent der Belegschaft, etwa 3.500 Mitarbeiter zu entlassen. Zudem hört es sich nicht sehr gut an, wenn Musk über die zwei neuen Fabriken von Tesla spricht. "Die beiden Fabriken in Berlin und Austin sind im Moment gigantische Geldöfen", sagte Musk dem Fanclub Tesla Owners of Silicon Valley. "Es ist wirklich wie ein gigantisches Dröhnen, dieses Geräusch von brennendem Geld." Das hört sich ebenfalls nicht gut an. Daher gilt bei Tesla aktuell die gleiche Devise, wie bei Netflix. Vor den Zahlen ist Vorsicht angesagt, nach den Zahlen wird neu entschieden.

Die Lage bleibt angespannt

Die Märkte dürften auch in der kommenden Woche auf der Hut sein. Besonders vor den Entscheidungen der Notenbanken. Diesen Donnerstag die EZB und in der kommenden Woche ist dann die Fed an der Reihe. Bis dahin dürfte die Stimmung eher angespannt bleiben. Es reicht schon eine schlechte Nachricht und der deutsche Leitindex könnte wieder Richtung 12.000 Punkte abkippen. Daher sind Ruhe und Besonnenheit jetzt die wichtigsten Eigenschaften. Nehmen sie sich am Wochenende ein paar Minuten Zeit und spielen sie die möglichen Szenarien, die sie in der kommenden Woche erwarten könnten, durch und legen sie jetzt entspannt fest, wie sie reagieren werden.

Das ist viel besser, als vielleicht in Panik nach der ein oder anderen negativen Nachricht blind auf den Verkaufsknopf zu drücken. Kontrollieren sie ihre Aktien im Depot und fragen sie sich, wie steht das Unternehmen in zwei Jahren da. Vielleicht fällt es ihnen dann doch etwas leichter den ein oder anderen Wert trotz aller Probleme im Depot zu behalten.

Ich wünsch Ihnen ein schönes Wochenende

Ihr Markus Weingran

Die Termine der kommenden Woche:

MONTAG, DEN 18. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Nordea, Q2-Zahlen

11:00 DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Pressgespräch anlässlich des Capital Market Days

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Handelsbilanz 05/22

10:00 SPA: Handelsbilanz 05/22

DIENSTAG, DEN 19. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

00:25 GBR: BHP Group, Jahres-Produktionsbericht

07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen

07:00 CHE: SGS, Halbjahreszahlen

07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

13:30 USA: Lockheed-Martin, Q2-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 CHE: Handelsbilanz 06/22

08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite Verarbeitendes Gewerbe 05/22

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 06/22

10:00 EUR: EZB-Quartslabericht zur Kreditvergabe

11:00 EUR: Bauproduktion 05/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig)

11:30 EUR: EZB-Zuteilung Haupt-Refi-Tender

14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 06/22

15:00 EUR: EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS

22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern.

MITTWOCH, DEN 20. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen

07:00 NOR: Aker ASA, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch (V&B), Q2-Zahlen

08:00 EUR: Acea, Q2-Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben

08:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen

11:30 FIN: Kone Oyj, Q2-Zahlen

11:30 NLD: ASM International, Halbjahreszahlen

12:45 USA: First Horizon, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

22:00 USA: Alcoa, Q2-Zahlen

22:00 USA: Tesla Q2-Zahlen

22:30 USA: United Airlines Holdings, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/22

08:00 GBR: Erzeugerpreise 06/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/22

10:00 EUR: Leistungsbilanz Eurozone 05/22

10:50 EUR: Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DEU: Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Grüne Bundesanleihe

13:00 USA: MBA Hypothekenanräge

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/22

16:30 USA: EIA-Rohöllagerdaten

CHN: Notenbank, Referenzzins für Bankkredite (LPR)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern.

DONNERSTAG, DEN 21. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: ABB, Q2-Zahlen

06:45 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen

07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Roche, H1-Umsatz

07:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Vodafone-Tochter Vantage Towers, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Anglo Amercian, Q2-Produktionsbericht

08:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung

12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q2-Zahlen

13:00 USA: Travelers, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Dassault Aviation, Q2-Zahlen

18:00 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen

22:00 USA: Mattel, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:00 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 07/22

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor

08:45 FRA: Geschäftsklimaindex 07/22

11:00 EUR: Öffentlicher Schuldenstand Q1/22

14:15 EUR: EZB-Notenbank-Entscheidung + Pk (14.45)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 07/22

16:00 USA: Index der Frühindikatoren 06/22

JPN: Notenbank-Entscheidung

FREITAG, DEN 22. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: Schindler, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q2-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen

AUS: Telekom Austria, Q2-Zahlen (detailliert)

TERMINE KONJUNKTUR

01:00 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 07/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/22

09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 07/22

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 07/22

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 07/22

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 07/22

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/22

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 07/22

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/22

EUR: Fitch Ratingüberprüfung Irland, Polen, Ungarn und Ukraine

EUR: Moodys Ratingüberprüfung Bosnien und Herzegowina

Markus Weingran/Tanja Vedder, dpa-AFX