SMI - Der nächste Anlauf läuft

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 11.124,33 Pkt (SIX)

Nach einer deutlichen Verschärfung des Abwärtstrend ab Ende Mai fiel der SMI bis auf 10.349 Punkte zurück. Damit wurde auch das Kursziel bei 10.444 Punkten knapp unterschritten, ehe eine dynamische Erholung folgte, die ihrerseits wieder an den Bereich des markanten Tiefs vom März bei 10.871 Punkten zurückführte.

Nach einer kurzfristigen Seitwärtsphase schob sich der Index Mitte Juli über die zentrale Abwärtstrendlinie und das Zwischenhoch bei 11.069 Punkten. Bislang konnte der Bereich um 11.200 Punkte allerdings noch nicht zurückerobert werden.

Zunächst könnte es in dieser Woche zu einem Anstieg auf 11.270 Punkte kommen. Sollte der Index aber auch weiterhin an diesem Widerstandsbereich scheitern, wäre ein Rücksetzer an die kurzfristige Aufwärtstrendlinie im Bereich von 11.000 Punkten zu erwarten. Ausgehend von dieser Marke könnte ein weiterer Kaufimpuls erfolgen. Wird dabei 11.350 Punkte überschritten, wäre der Ausbruch über 11.270 Punkte nachhaltig gelungen und der Index hätte Platz bis 11.500 und 11.630 Punkte. Auf diesem Niveau könnte sich der Abwärtstrend allerdings fortsetzen.

Setzt der SMI dagegen auch unter 10.871 Punkte zurück, wäre die Erholung unterbrochen. Die Folge wäre eine Korrekturbewegung bis 10.644 Punkte.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Tradingdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)