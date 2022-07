Totalenergies verdient dank hoher Gas- und Ölpreise glänzend

PARIS (dpa-AFX) - Der Öl- und Energiekonzern Totalenergies hat im zweiten Quartal dank stark gestiegener Preise und der hohen Margen im Raffineriegeschäft deutlich mehr verdient. Der Gewinn sei trotz einer erneuten Abschreibung auf einen Anteil an einem russischen Gasproduzenten um 158 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar gestiegen, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Vor einem Jahr waren es gerade mal 2,2 Milliarden Dollar. Bereinigt um Sondereffekte kletterte das Ergebnis fast auf das Dreifache auf den Rekordwert von 9,8 Milliarden Dollar. Der Gewinn fiel damit etwas höher aus, als Experten erwartet hatten. Dank der prall gefüllten Kassen kündigte Totalenergies den Rückkauf weiterer Aktien für bis zu zwei Milliarden US-Dollar an./zb/mis

