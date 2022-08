Brenntag: Analysten rechnen mit Gewinnsprung

Der Chemikalienhändler Brenntag legt an diesem Mittwoch (10.08.) seine Zahlen für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2022 vor.

Analysten rechnen mit starken Zahlen

Die von Brenntag befragten Analysten erwarten für das zweite Quartal im Schnitt einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) von rund 508 Millionen Euro. Das wären rund 43 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Beim Umsatz rechnen die Experten mit 4,7 Milliarden Euro, ein Plus von etwas mehr als einem Drittel. Unter dem Strich dürfte von Anfang April bis Ende Juni ein auf die Aktionäre entfallender Gewinn von knapp 268 Millionen Euro stehen, nach gut 134 Millionen ein Jahr zuvor.

Nach der jüngsten Anhebung der Ergebnisprognose rechnet Analyst Markus Mayer von der Baader Bank beim Chemikalienhändler mit einem starken zweiten Quartal. Aufgrund der anhaltenden Probleme in der Lieferkette, wie etwa niedriger Wasserstand des Rheins, Sperrungen in China und Eisenbahnerstreik in Nordamerika, sollte Brenntag auch im dritten Quartal ein starkes Preisniveau aufweisen.

Zudem dürften sich für Brenntag wegen der bestehenden Lieferkettenprobleme und Verlagerung der Auftragsströme von Nordamerika und Asien nach Europa wegen der hohen Rohstoffkosten in der EU neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben. Mayer geht davon aus, dass Brenntag auch in der zweiten Jahreshälfte 2022 und im kommenden Jahr starke Ergebnisse erzielen wird.

Auch Anaylst Anil Shenoy von der britischen Bank Barclays rechnet mit einem Ergebnissprung im zweiten Quartal. Im abgelaufenen Jahresviertel dürfte seiner Ansicht nach die Sparte Specialties erneut deutlich besser abgeschnitten haben als Essentials. Im ersten Geschäftsfeld konzentriert sich Brenntag auf den Vertrieb von Inhaltsstoffen für ausgewählte Branchen.

Im zweiten Bereich vermarktet das Unternehmen Prozesschemikalien. Insgesamt rechnet Shenoy im zweiten Quartal mit Preiserhöhungen von etwa 160 Millionen Euro, nach 120 Millionen Euro im Auftaktquartal. Dabei sei das zweite Jahresviertel ein saisonal stärkeres Quartal. Für die zweite Jahreshälfte geht der Experte von keiner drastischen Normalisierung der Preise aus.

Brenntag hebt Prognose an

Mitte Juni hob Brenntag die Gewinnprognose für 2022 an. Für das laufende Jahr peilt Brenntag einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) von 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro an. 2021 standen hier 1,34 Milliarden. Dazu sollen neben dem Konzernumbau und Sparprogramm auch Zukäufe beitragen.

Dabei geht das Unternehmen davon aus, dass die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sowie das geopolitische und makroökonomische Umfeld im weiteren Verlauf des Jahres nicht wesentlich vom derzeit bekannten Umfang abweichen werden.