Tagesausblick für 09.08.: DAX – Aufwärtstrend intakt. Wasserstoffaktien weiterhin gefragt!

Unternehmen im Fokus

BioNTech verbuchte im zweiten Quartal einen Gewinn- und Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal. Angesichts des starken ersten Quartals hält das Management weiterhin an den Zielen für das Gesamtjahr fest. Die Aktie tauchte heute zweistellig ab. Die Deutsche Lufthansa geht davon aus, dass die Talsohle bei den Flugausfällen durchschritten ist. Nach der Einigung mit dem dem Bodenpersonal, stehen nun die Tarifgespräche mit den Piloten an. Die Deutsche Post musste troz positiver Analystenkommentare heute deutlich Federn lassen. HelloFresh konnte einen Teil der Verluste vom Freitag heute wieder ausmerzen und bestätigte damit den kurzfristigen Aufwärtstrend. Die Porsche Holding schraubte den Gewinn im ersten Halbjahr um rund 31 Prozent nach oben. Der DAX®-Wert schloss heute rund ein Prozent fester. Siemens Energy erklärte heute bei der Vorlage der Quartalszahlen, an der angepeilten operativen Marge für das Gesamtjahr von zwei Prozent festzuhalten. Die Aktie bestätigte zwar den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 16,20. Allerdings konnte sich das Papier nicht merklich weiter von dieser Marke distanzieren.

Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten heute die Wasserstoffindizes Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index sowie der ESG Global Anti Plastic Index.