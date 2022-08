DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG: couch:now, die europaweit erste KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe, öffnet sich für Unternehmen und betriebliche Gesundheitsförderung

DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PERFORMANCE ONE AG: couch:now, die europaweit erste KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe, öffnet sich für Unternehmen und betriebliche Gesundheitsförderung



PERFORMANCE ONE AG: couch:now, die europaweit erste KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe, öffnet sich für Unternehmen und betriebliche Gesundheitsförderung Neben die Angebote bei Beziehungsproblemen treten nun auch Hilfen gegen Einsamkeit

Bisheriges Angebot für Privatpersonen wird nun auch gezielt für Unternehmen geöffnet, die ihre betriebliche Gesundheitsförderung erweitern wollen

KI-gestützte Plattform trifft Angebotslücke im stark wachsenden E-Health-Markt

Mannheim, 18. August 2022 – couch:now, die Ende 2021 gestartete, europaweit erste KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe, erweitert jetzt ihr Spektrum um Angebote für die betriebliche Gesundheitsförderung und um ein zweites Themenfeld. Psychologische Hilfestellungen und Lösungen zum Thema Einsamkeit treten neben den bereits erfolgreich umgesetzten Bereich Beziehungsthemen. couch:now wird das Online-Selbsthilfe-Angebot schrittweise um neue Themenfelder erweitern. Dabei arbeitet das Unternehmen mit anerkannten Experten und Professoren in den jeweiligen psychologischen Fachgebieten zusammen. couch:now ist ein Projekt der E-Health Evolutions GmbH, an der die seit Mai 2022 an der Börse München im m:access notierte PERFORMANCE ONE AG mit 75 % beteiligt ist. Weitere 25 % liegen beim Management. Ein strategisch wichtiger Schritt ist die Öffnung des Angebots für Unternehmen, die mit couch:now ihr betriebliches Gesundheitsmanagement und die Gesundheitsförderung für ihre Mitarbeiter erweitern wollen. Insbesondere die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stellen die betriebliche Gesundheitsförderung vor neue zusätzliche Herausforderungen und rücken speziell psychologische Themen mehr ins Zentrum. Denn Isolierung im Home-Office, neue Strukturen und Arbeitsabläufe oder fehlende Erholung durch eingeschränkte Freizeitgestaltung machen neue Herangehensweisen in der betrieblichen Gesundheitsförderung notwendig. Mit couch:now können Unternehmen ihren Mitarbeitern Wege aufzeigen, das psychische Wohlbefinden zu steigern – unabhängig von Ort und Zeit. Denis Lademann, Vorstand der PERFORMANCE ONE AG und Mit-Initiator von couch:now: „In den Gesprächen mit den ersten Unternehmenskunden erkennen wir sehr deutlich, dass die mentale Gesundheit der Mitarbeiter immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Das Ziel ist, sie frühzeitig sicherzustellen, bevor es zu Konflikten, Krankschreibungen und Produktivitätsverlusten kommt. Für die Unternehmen ist damit auch ein positiver Imagegewinn verbunden. Denn durch couch:now gewähren sie ihren Mitarbeitern einen unmittelbaren Zugang zum Know-how der besten Psychotherapeuten sowie Therapeuten und fördern als innovativer, weitsichtiger Arbeitgeber die Produktivität sowie Lebens- und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter.“ Tobias Reinhardt, Vorstand der PERFORMANCE ONE AG: „Ich sehe in der E-Health Evolutions GmbH dank der KI-gestützten Plattform couch:now eines der vielversprechendsten Unternehmen im stark wachsenden E-Health-Markt. Die Startphase seit Dezember 2021 verläuft vielversprechend. 14 Experten konnten wir für den ersten Bereich Beziehungsthemen gewinnen. Jetzt am Thema Einsamkeit haben sich weitere 15 Professoren und Therapeuten beteiligt. Die Entwicklung der Kundenzahlen zeigt, dass unser Angebot eine große Lücke im digitalen Gesundheitsmarkt füllt. Mit der Öffnung für Unternehmen und betriebliche Gesundheitsförderung erschließt sich couch:now nochmal einen ganz neuen Markt und bietet Unternehmen sowie deren Mitarbeitern einen völlig neuen Weg, das psychologische Wohlbefinden zu steigern. Es herrscht in vielen Spezialgebieten ein fast dramatischer Engpass an hochqualifizierten Ärzten und Therapeuten. Das erfordert zusätzliche, auch zunehmend digitale Hilfsangebote – zumal nach Umfragen mehr als 75 % der Menschen bereit sind, digitale Gesundheitsdienste zu nutzen.“ Das umfassende Online-Selbsthilfe-Angebot von couch:now fußt auf der tiefen Daten- und KI-Kompetenz von PERFORMANCE ONE, die die Plattform mitentwickelt hat. Aus der Beratungskompetenz und dem Know-how der besten Experten (rund 30 in beiden Themengebieten) entstanden bereits über 150 Video-Sequenzen, die mittels KI und spezifischer Algorithmen jeweils entsprechend der individuellen Situation und Entwicklung der Hilfe-Suchenden zusammengestellt werden. Zum neuen Thema Einsamkeit stellt couch:now rund 80 Video-Bausteine der beteiligten Experten und Professoren bereit. couch:now bietet unbegrenzten Zugang zu allen Inhalten im jeweiligen Thema. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich mit schwierigen Situationen und psychischen Belastungen konfrontiert sehen und unmittelbar nach Unterstützung suchen: jetzt sofort, spontan und ohne Wartezeit. Im Fokus stehen Menschen, denen es im persönlichen Umfeld an geeigneten Gesprächspartnern mangelt und die für einen Beratungs- oder Therapieplatz mit langen Wartezeiten rechnen müssen. Interessante Eindrücke bietet couch:now auch Personen, die ein generelles Grundinteresse an psychologischen Themen haben und nach Möglichkeiten suchen, sich in diesen Themen stetig persönlich weiterzuentwickeln.



Über PERFORMANCE ONE

PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert.



