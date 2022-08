Chartanalyse Dax: Abwärtsgap zum Handelsstart

Widerstand: 13.700+13.780

Unterstützung: 13.555+13.500

Rückblick:

Der Index brachte gestern eine Pullback-Bewegung an die zuvor gebrochene Aufwärtstrendlinie, knapp unterhalb der entscheidenden Widerstandszone um 13.800 Punkte war allerdings Feierabend für die Käufer, im Anschluss übernahmen die Bären wieder das Kommando. Heute Morgen startete der Index direkt mit einer Abwärtskurslücke in den Handel und wurde im Verlauf des Vormittags bis auf 13.550 Punkte durchgereicht. Die sehr hohen Produzentenpreise aus Deutschland drückten am Vormittag aufs Gemüt der Bullen.

Ausblick:

Nach dem Abverkauf am Morgen ist zunächst tendenziell mit Avancen der Käuferseite zu rechnen, das heutige Eröffnungspap um 13.700 Punkte könnte ein lohnendes Ziel sein. Das übergeordnet kurzfristig weiterhin bärisch zu interpretierende Chartbild würde sich allerdings erst bei einem Anstieg über den Bereich 13.780/ 13.800 Punkte wieder entscheidend aufhellen. Bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken in den Bereich 13.400/13.500 Punkte.