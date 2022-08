DAX: Weitere Verluste einplanen!

Der Deutsche Aktienindex DAX beendete die abgelaufene Handelswoche mit einer bärischen Wochenkerze und begab sich bis knapp in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts abwärts. Auch bei den US-Indizes hat sich sichtlicher Korrekturbedarf eingestellt, sodass nun kurzzeitig Bären das Ruder übernehmen dürften.

Weiterhin sind Ziele auf der Unterseite für den DAX bei 13.489 und grob 13.420 Punkten offen, eine überschießende Welle könnte sogar in den Bereich der Ende Juli gerissenen Kurslücke zwischen 13.289 und 13.340 Punkten abwärts reichen.

Erst an dieser Stelle könnte nach technischen Maßstäben eine Stabilisierung gelingen und eine erneute Aufwärtsbewegung sich einstellen. Übergeordnet könnte sogar der Zielbereich um 14.226 Punkten angesteuert werden, ehe die seit Anfang August laufende Erholung ihr maximales Ziel erreicht. An dieser Stelle müsste dann eine erneute Auswertung erfolgen, allerdings stehen die fundamentalen Daten nicht gerade zugunsten bullischer Marktteilnehmer.

Erste wichtige Impulse hat China in der Nacht zum Montag mit der Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) gesetzt, in wenigen Minuten stehen Zahlen zu den Exporten Deutschlands in nicht EU-Länder aus Juli auf Agenda. Zur Mittagsstunde wird der Bundesbank-Monatsbericht für August erwartet, bevor es um 14:30 Uhr mit dem Chicago FED National Activity Index per Juli weitergeht.