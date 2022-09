Indexranking 2022 bisher: Erst gepusht, dann gedrückt

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.188,95 Pkt (XETRA)

2020 sucht die Coronapandemie die Menschheit heim. Die Notenbanken als die größten Marktteilnehmer stellen sich in die Märkte und schirmen sie ab. Eine beispiellose Liquiditätflut schiebt die Märkte an. Ab Mitte 2021 werden die Liquiditätsschleusen langsam geschlossen, die Notenbanken fahren ihre Maßnahmen zurück. Der Ukrainekrieg und die fortgesetzten Corona-Lockdowns in China triggern einen starken Inflationsschub. Die Notenbanken müssen nun erst recht auf das geldpolitische Bremspedal treten, was wiederum zu einer starken Volatilität an den Märkten führt.

Ein ganz unangenehmer Aktienmarkt im Verlauf dieses Jahres bisher: -27 % im Nasdaq100 seit Januar, -29 % im MDAX. (Bezugspunkt ist die 100 %-Marke im Chart). Der deutsche Leitindex DAX verliert seit Januar bis dato 18 %.

Solche Marktphasen gibt es immer wieder mal. Zum Glück bewegen sich die Märkte auf langfristige Sicht die längste Zeit seitwärts oder aufwärts. Es werden bessere Zeiten kommen und es ist wichtig, dass man den Beginn der besseren Zeiten nicht verschläft.

