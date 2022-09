Dow Jones Index: Bärenfalle?!

Der Dow Jones Index markierte in der abgelaufenen Handelswoche ebenfalls frische Jahrestiefs, allerdings mahnt der Schlusskurs zu äußerster Vorsicht. Zu einem nachhaltigen Bruch der Sommertiefs ist es nämlich nicht gekommen, eine dynamische Gegenbewegung könnte jetzt durchaus bevorstehen.

Obwohl die Zins- und Rezessionsängste omnipräsent sind, könnte sich beim Dow Jones Index im Bereich der Jahrestiefs um 29.646 Punkte eine dynamische Gegenbewegung kurzfristiger Natur durchsetzen und eine unmittelbare Fortsetzung der laufenden Korrektur forcieren.

Vorläufig sollte man an gegebener Stelle äußerste Vorsicht walten lassen, dynamische Zugewinne an 30.000 und darüber sogar an 30.465 Punkte kämen nun nicht überraschend. Spätestens ab 31.000 Punkten dürften aber wieder vermehrte Gewinnmitnahmen bevorstehen.

Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs unterhalb von 29.646 Punkten würde zunächst Abschläge auf die Jahrestiefs bei 29.240 Punkten ermöglichen, darunter müsste mit weiteren Abschlägen mindestens auf 29.000 und darunter auf 28.370 Zähler gerechnet werden. Vorläufig sollte man das Spektakel von der Seitenlinie aus betrachten, bis wieder eindeutige Signale vorliegen.