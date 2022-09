Brent Crude Öl: EMA 200 im Fokus

Die Rallye der letzten zwei Jahre seit März 2020 ist definitiv vorbei, nach einer Kursspitze um 138,03 US-Dollar im März dieses Jahres schwenkte der Rohölpreis in eine zunächst volatile Seitwärtsphase ein, später wurde daraus ein Abwärtstrend. Dieser hält bis heute an und führt in dieser Woche sogar unter das Niveau der Hochs aus 2018 von 86,71 US-Dollar abwärts. Kommt es zu einem nachhaltigen Wochenschlusskurs darunter, dürften sich weitere Verluste anschließen und würden sich sogar für ein sehr kurzzeitiges Short-Investment anbieten.

Pessimismus legt weiter zu

Technisch kann bei einem Wochenschlusskurs unterhalb von 86,71 US-Dollar weiteres Korrekturpotenzial zunächst auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 75,44 US-Dollar abgeleitet werden, nach Fibonacci wären sogar Abschläge auf das 61,8 % Fibonacci-Retracements bei 62,82 US-Dollar denkbar. Aber selbst bei einem Test der ersten Zielzone und einem passenden Schein würde sich bereits eine starke Renditechance ergeben. Um den laufenden Abwärtstrend zu beenden, bedarf es dagegen eines nachhaltigen Anstiegs mindestens über 110,00 US-Dollar. Ein solches Szenario zeichnet sich derzeit allerdings weder fundamental noch technisch ab.