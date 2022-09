Chartanalyse Dax: Man traut dem bullischen Braten nicht!

Widerstand: 12.100+12.335

Unterstützung: 11.938+11.860

Rückblick:

Nach dem sehr schwachen Handelsauftakt gestern Vormittag gelang tatsächlich dass in der gestrigen Betrachtung thematisierte "Comeback der Käufer". Dafür musste allerdings die Unterstützung der Bank of England her, welche ankündigte langlaufende UK-Anleihen zu kaufen. Im nachbörslichen Handel stieg der Index sogar noch zurück über 12.300 Punkte. Von diesem kleinen Euphorieschub war allerdings heute Vormittag rein gar nichts mehr übrig - der Index gab teilweise 400 Punkte ab vom abendlichen Zwischenhoch gestern.

Ausblick:

Die gute Nachricht für die Bullen - in dem erneuten Sell-Off heute Morgen wurde kein neues Bewegungstief südlich von 12.860 Punkten markiert. Die Käufer bleiben daher - trotz der ultra-schwachen Performance heute Vormittag - vorerst noch weiter im Spiel. Neue Verkaufssignale entstehen erst südlich von 12.860 Punkten. Bis dahin ist tendenziell - so abenteuerlich es klingen mag - kurzfristig die Longseite zu präferieren für eine zweite Erholungswelle Richtung 12.300/400 Punkte.