DAX mit Kursfeuerwerk

Kaum ist der äußerst schwache Septembermonat zu Ende gegangen, schon schöpfen Anleger wieder Mut und treiben den deutschen Leitindex DAX den zweiten Tag in Folge merklich auf der Oberseite voran. Zudem gelang es sogar die Vorgängertiefs aus dem ersten Quartal dynamisch zu überwinden. Jetzt gilt es, die Schäfchen noch ins Trockene zu bringen.

Trotz weiter in einem Rekordtempo steigender Erzeugerpreise in der Eurozone im Vergleich zum Vormonat um 5,0 Prozent und im Jahresvergleich um 43,3 Prozent kann der DAX seine Gewinne überraschend und sehr deutlich ausbauen und versucht sich intraday an der Hürde von 12.390 Punkten. Weitere Gewinne könnten im Erfolgsfall nun in den Bereich von grob 12.715 Punkte aufwärts reichen, ehe das Barometer auf wichtige Hürden trifft und dort zur Unterseite abprallt.

Bei der aktuellen Aufwärtsdynamik lässt sich ein kurzzeitig bärisches Szenario derzeit nicht ableiten, erst unterhalb der Jahrestiefs von 11.862 Punkten dürfte ein Rücklauf auf 11.450 Punkte einsetzen. Tendenziell allerdings scheint der schwache Septembermonat vorerst beigelegt worden zu sein.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen nur noch aus den USA an, um 16:00 Uhr werden Zahlen zu den Auftragseingängen der Industrie aus August gemeldet, zeitgleich die JOLTS-Daten (offene Stellen) aus Juli. Letzte planmäßige Nachricht steht um 22:30 Uhr mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen auf der Agenda.