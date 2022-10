Trading-Chance Euro Stoxx 50: Eine Gelegenheit, um Short nachzusetzen

Werbung

Der Riesensatz, den der Euro Stoxx 50 zu Beginn des vierten Quartals gemacht hat, wird sukzessiv unter dem Druck bärischer Nachrichten abverkauft. Die Zwickmühle bleibt: Steigende Zinsen sind bärisch, schwache Konjunkturdaten, die den Zinsanstieg womöglich bremsen könnten, für sich genommen aber auch. Damit hätte man jetzt, nach dieser kurzen Rallye, eine Gelegenheit, um auf der Short-Seite Nachschlag zu holen. Eine Trading-Chance Short.

Es waren Eindeckungen von zum Quartalsende extra hochgefahrenen Short-Positionen, einige Hoffnungskäufe und sicher auch Portfolio-Adjustierungen, die den europäischen Leitindex in den ersten beiden Handelstagen des Oktobers nach oben katapultierten. Das sah beeindruckend aus, aber ein Element fehlte, um die Sache zu zementieren:

Alles hat zwei Seiten … aber derzeit sind beide bärisch

Es fehlte der Silberstreif am Horizont in Bezug auf die Rahmenbedingungen. Das Problem ist, dass Hoffnungen, die Notenbanken könnten angesichts schwacher Konjunkturdaten die Zinsanhebungen früher als gedacht beenden, womöglich sogar die Zinsen bald wieder senken, nicht haltbar sind. Es wurde von allen großen Notenbanken klar kommuniziert, dass die Inflationsbekämpfung vor allem anderen Vorrang hat, ggf. eine Rezession hingenommen werden muss. Daran wird sich auch nichts ändern. Was bedeutet:

Schwächere Konjunkturdaten lassen sich nicht als bullisch umdefinieren, weil sie die Notenbanken nicht von Zinsanhebungen abhalten, sie bleiben aufgrund der daraus zu erwartenden, sinkenden Unternehmensgewinne bärisch. Konjunkturentwicklung und Zinspfad wirken also derzeit beide bärisch auf die Kurse, so dass Rallyes, aus welcher Motivation sie auch entstehen, momentan mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht allzu weit führen und daher die Chance bieten, Short-Positionen aufzubauen oder bestehende aufzustocken.

Nahe an entscheidenden Charthürden abgedreht

Diese mittlerweile ausgebremste Rallye zu Quartalsbeginn hatte den Euro Stoxx 50 unmittelbar an die Rallye-Begrenzung geführt, die sich aus den Tiefs der Monate Juni und September ableitet. Aber selbst, wenn diese Linie überboten worden wäre: Knapp darüber würde es erst richtig massiv, was die Widerstände angeht. Im Bereich von 3.540 Punkten bilden die obere Begrenzungslinie des mittelfristigen Abwärtstrendkanals und die im August etablierte Abwärtstrendlinie einen entscheidenden Kreuzwiderstand. Das ist der Bereich, auf den es im Fall der Fälle ankäme, daher sollte man den Stop Loss für Short-Trades knapp darüber platzieren.

Quelle: marketmaker pp4

Der Index fiel am Freitag in die Unterstützungszone 3.357/3.387 Punkte zurück, war aber nachbörslich mit 3.359 Punkten schon an deren unteres Ende abgerutscht. Die Chance, dass die Ernüchterung einer abverkauften Rallye den Euro Stoxx 50 auch unter diese Zone drücken wird, ist gut, daher hätten wir jetzt eine taugliche Gelegenheit, um auf die Short-Seite zu setzen.

Short-Trade mit Stop Loss über der mittelfristigen Widerstandszone

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 4.067,98 Punkten aktuell einen Hebel von 4,81 ausweist. Den Stop Loss würden wir zunächst bei 3.540 Punkten im Index ansetzen, das entspricht einem Kurs von 5,25 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den Euro Stoxx 50 lautet HG03X3.

Hinweis: Wer Ende Juli bei der vorherigen Vorstellung eines Short-Trades dabei war, sollte den Stopp dieser bestehenden Position ebenfalls auf diesen Level nachziehen, das entspräche bei diesem „alten“ Trade mit der WKN TT6PHW einem Kursniveau von 8,94 Euro.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 3.485 Punkte, 3.540 Punkte, 3.819 Punkte, 3.857 Punkte

Unterstützungen: 3.357 Punkte, 3.250 Punkte, 3.135 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den Euro Stoxx 50-Index

Basiswert Euro Stoxx 50 WKN HG03X3 ISIN DE000HG03X39 Basispreis 4.067,98 Punkte K.O.-Schwelle 4.067,98 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 4,81 Stop Loss Zertifikat 5,25 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.