DAX: Auf der Zielgeraden

Der Deutsche Aktienindex DAX kann mit Stolz seine seit Ende September bestehende Aufwärtsphase behaupten und hat sich dabei klar über das Niveau von 13.000 Punkten aufwärts begeben. Allerdings bleibt das Barometer den Beweis eines nachhaltigen Turnarounds noch schuldig.

Obwohl seit den Septembertiefs bei 11.862 Punkten nunmehr eine fünfwellige Impulswelle mit Zielen um 13.170 Punkten wahrscheinlich geworden ist, bleibt der übergeordnete und seit Jahresanfang bestehende Abwärtstrend weiterhin intakt. Daher kann auch nur von einer zwischenzeitlichen Erholungsbewegung ausgegangen werden.

Einen nachhaltigen Boden im Bereich der aktuellen Jahrestiefs hat das Barometer derweil noch nicht ausgebildet, was die Abschlagsrisiken zurück in diesen Bereich merklich erhöht.

Vielleicht aber können chinesische Wirtschaftsdaten die Stimmung heben, unter anderem wurden in der Nacht zum Mittwoch Anlageinvestitionen, Zahlen zur Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätzen und die Arbeitslosenquote per September veröffentlicht. Die europaweiten Kredite an den Privatsektor folgen um 10:00 Uhr, ab 13:00 Uhr geht es mit MBA-Hypothekenanträgen der US-Amerikaner weiter. Ab 14:30 Uhr werden Großhandelslagerbestände und die Handelsbilanz für Waren per September der USA gemeldet.