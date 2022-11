Markt-Update: Sparplan-Anleger übernehmen das Kommando

Der Index startete am Morgen gut 100 Punkte höher in den Handel und kletterte im Anschluss in den ersten Handelsminuten zeitweise über die 13.400er Marke. Nachrichten, mit denen sich dieser Kurssprung begründen ließe, gibt es allerdings nicht.

Kaufen! Preis egal!

Vielmehr dürften unlimitierte Sparplan-Aufträge, welche zum jeweils ersten des Kalendermonats ausgeführt werden, der Grund für die - arg übertriebene - Euphorie zum Handelsauftakt sein. Da haben offenbar einige Anleger nach der guten Performance im Oktober wieder Blut geleckt. Hier dürfte es allerdings für den einen oder anderen Anleger noch einmal ein böses Erwachen geben in den kommenden Wochen. Morgen steht der Zinsentscheid der US-Notenbank auf dem Kalender und am Freitag gibt es den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht. Zudem stehen US-Kongresswahlen ins Haus. Die Stimmung kann jederzeit wieder ins andere extrem ausschlagen, die Kuh ist noch lange nicht vom Eis.

In vielen großen Bundesländern (u.a. Bayern und NRW) ist heute Feiertag, entsprechend sind die heutigen Kurse mit Vorsicht zu genießen.

Delivery Hero und Hello Fresh gefragt

Citigroup senkt heute das Ziel für die Aktie leicht auf 64 EUR, egal, gekauft wird trotzdem - der Wert liegt über 9 Prozent im Plus nach dem Ausverkauf der vergangenen Wochen. Ähnlich ergeht es der HelloFresh-Aktie am Dienstag.