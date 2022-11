Meta muss profitabler werden und plant Stellenabbau

Meta (ehemals Facebook) hat es derzeit schwer: Die Q3-Zahlen sind enttäuschend aufgrund wegbrechender Werbeeinahmen; TikTok ist ein ernstzunehmender Konkurrent, gegen den das hauseigene Videoportal Reels nichts ausrichten kann; und der Gewinn sackte in Q3 um 52 Prozent auf rund 4,4 Milliarden Dollar ein. Besonders erschreckend: Das ist der vierte Rückgang hintereinander.

Die Aktie befindet sich schon seit September 2021 auf Talfahrt. Damals kostete sie 384,33 Dollar, mittlerweile ist sie für 90,79 Dollar zu haben. Das ist ein Minus von 76 Prozent.

Meta: Stellenabbau wird wohl diese Woche beginnen

Der Hedgefonds-Manager Brad Gerstner hat Meta-Chef Zuckerberg einen offenen Brief geschrieben, in dem er einige Ratschläge gab: Einer von ihnen war der Personalabbau. In den letzten vier Jahren wuchs der Mitarbeiterstamm von 25.000 auf 85.000. Diesen Ratschlag scheint Zuckerberg jetzt zu verfolgen.

Wie die New York Times mitteilte, plane Zuckerberg eine „erhebliche Anzahl“ (Significant Job Cuts) an Mitarbeitern zu kündigen. Genaue Zahlen nannte die Zeitung aber nicht. Der Stellenabbau könne schon diese Woche beginnen.

Investitionen in Metaverse belasten Zahlen

Mark Zuckerberg setzt derzeit alles auf sein Lieblingsprojekt „Metaverse“. Bei Metaverse soll es sich um einen digitalen Ort handeln, in dem sich User mit Hilfe von Avataren bewegen können. Hier sollen, so Zuckerbergs Vision, auch Geschäfte abgeschlossen werden. Metaverse soll der digitale Ort sein, der Zeitunterschiede und den Raum überwindet. User auf der ganzen Welt können sich hier treffen. Der Zugang soll, so der Plan, über eine VR-Brille erfolgen.

Das Problem: Die Investitionen sind enorm. Schätzungen zufolge sollen hier 10 bis 15 Mrd. Dollar jedes Jahr hineinfließen. Für viele Meta-Anleger ist dies zu hoch. Ob Zuckerbergs Ideen Erfolg haben werden, lässt sich nicht sagen. Metaverse ist eine klassische Wette, die er eingeht. Sollte sie aufgehen, wird Meta Milliarden mit diesem Parallel-Universum verdienen.