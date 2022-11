DAX: EMA 200 nicht unterschätzen!

Der Deutsche Aktienindex DAX nutzte den Schwung aus der letzten Woche und konnte sich am Montag direkt in den Bereich des EMA 200 und somit einer starken Hürde aufwärts begeben. In der Regel kommt es an solchen Stellen häufig zu Abprallern auf der Unterseite, ein direkter Durchmarsch wäre von äußerst bullischen Ambitionen gekennzeichnet.

Insofern sollten sich Marktteilnehmer auf kurzfristige Abschläge einstellen, in einem ersten Schritt auf 13.201 Punkte, darunter auf 13.072 Zähler. Spätestens ab dem Niveau des 50-Tage-Durchschnitts sollten aber wieder Kaufinteressenten in den Markt zurückkehren und das Barometer zumindest stabilisieren. Ein Blick auf den Kursverlauf seit X könnte sogar Hinweis auf eine inverse SKS-Formation liefern, die ein Ende des Bärenmarktes zur Folge hätte.

Auch wenn es intraday über den EMA 200 gehen sollte, könnte am Ende des Handelstages ein langer Schatten in der Kerze übrig bleiben, was im Anschluss mit stärkeren Gewinnmitnahmen quittiert werden könnte. Im Erfolgsfall würde aber der Weg an rund 14.000 Punkte frei werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zu den Ausgaben privater Haushalte aus Oktober geliefert, darüber hinaus die durchschnittlichen Nettoeinkommen aus September. Interessanter dürfte dagegen das Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung sein, welches sich Investoren etwas genauer ansehen sollten. An einem Kurswechsel der japanischen Notenbank allerdings nicht geglaubt. Frankreichs Handelsbilanzsaldo per September steht um 8:45 Uhr auf der Agenda, gefolgt von Italiens Einzelhandelsumsätzen aus September um 10:00 Uhr.

Die europaweiten Einzelhandelsumsätze stehen dagegen um 11:00 Uhr auf dem Plan, ab der Mittagsstunde stoßen die USA mit ersten Daten zum NFIB Small Business Index per Oktober dazu. Die wöchentlichen Redbook-Einzelhandelsumsätze stehen dagegen wie gewohnt um 14:55 Uhr zum Abruf bereit. Im politischen und wirtschaftlichen Hauptfokus dürften dabei die Midterm-Elections in den USA stehen, hier wird ein Machtverlust der Demokraten erwartet.