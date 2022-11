DAX: Index schraubt sich immer weiter hoch

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte mit Rückenwind aus den USA intraday überraschend den EMA 200 deutlich überwinden und hat sich in den Bereich von 13.688 Punkten aufwärts begeben. Damit rücken nun unmittelbar die Augusthochs sowie darüber der Bereich um 14.000 Punkten in den Fokus der Händler.

Sollte sich die Aufwärtsdynamik damit in der aktuellen Form weiter fortsetzen, wäre ein zeitnaher Anstieg an 13.947 und darüber an glatt 14.000 Punkte durchaus realisierbar, auch noch in dieser Woche! Ein rasches Vorbeikommen am seit März dieses Jahres bestehenden Abwärtstrend ist dagegen nicht zu favorisieren.

Auf der Unterseite ist das Barometer jetzt vergleichsweise gut abgesichert, eine erste wichtige Unterstützung findet der Index bei 13.419 und darunter bei 13.200 Punkten vor. Sollte auch dieser Support nichts ausrichten, müsste ein Rücklauf zurück an den EMA 50 bei 12.951 Punkten zwingend einkalkuliert werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Mittwoch mit Zahlen zum Leistungsbilanzsaldo aus September (saisonbereinigt) sowie der Kreditvergabe aus Oktober vorgelegt, China hat Verbraucher- und Erzeugerpreis aus Oktober hinterhergeschoben. Interessant dürfte in wenigen Minuten der LKW-Maut-Fahrleistungsindex aus Oktober werden, der OECD-Frühindikator per September folgt zur Mittagsstunde. MBA-Hypothekenanträge aus der Vorwoche der USA stehen um 13:00 Uhr auf der Agenda.