Neue Innovationen mit der Dahua-Vollfarbkamera entdecken

Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten, intelligenten IoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat die Innovation und Erforschung der Vollfarbtechnologie beschleunigt. Mit TiOC, Panorama, Zoom und 4K bietet die neue Generation der Dahua Full-Color-Serie eine breite Palette von Low-Light-Funktionen, die verschiedene intelligente Technologien zur Lösung von Problemen in unterschiedlichsten Szenarien integrieren. So können Installateure und Endnutzer die ideale Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse wählen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005377/de/

Inadequate availability of light is one of the major challenges of every monitoring system. Images taken under such lighting condition are often not clear, have detail loss, and even contain noise, making it difficult to detect or trace back targets in case of an event. The Dahua Full-color cameras were developed to address these demanding monitoring challenges. With remarkable offerings such as dual lens, vari-focal lens, 4K resolution, and AI features, this technology offers a wide-range of products and solutions that can effectively solve the arduous monitoring pain points of end-users and provide clear and vivid images of the monitored scene 24/7. (Photo: Business Wire)

Full-Color + TiOC: wirksame Abschreckung von Eindringlingen

Die Kamera Dahua TiOC (Three-in-One Camera) kombiniert Smart Dual Illuminators, Active Deterrence und KI zu einer proaktiven Überwachungslösung, die Eindringlinge wirksam abschreckt. Durch die Kombination von Dahuas branchenführender Vollfarbtechnologie mit leistungsstarken KI-Funktionen und Active-Deterrence-Warnungen in Echtzeit eignet sie sich für Orte, die rund um die Uhr gesichert werden müssen, wie zum Beispiel Villen, Geschäfte, Lagerhäuser usw. Sie trägt dazu bei, die Fehlalarmrate zu senken, die Effizienz der Zielsuche zu verbessern, den Systembetrieb insgesamt zu optimieren und Kosten zu senken

Full-Color + Panoramic: die ganze Aufnahme in leuchtenden Farben

Die Dahua Full-Color Dual Lens 180° Panoramic PTZ & IPC sind mit zwei Sensoren ausgestattet, die ein 180-Grad-Sichtfeld liefern. Sie nutzen den Seamless-Fusion-Algorithmus auf Pixelebene von Dahua, um Bilder zu einer horizontalen 180°-Überwachungsszene zusammenzufügen und den Benutzern brillante Vollfarb- und Panoramabilder zu liefern. Mit ihrer großflächigen Abdeckung stellen sie eine hervorragende Alternative zur komplexen Installation mehrerer Kameras dar, wenn ein großflächiger Bereich überwacht werden muss. Dank der Vollfarbtechnologie liefert die intelligente Panoramakamera auch nachts klare Farbbilder, was für die 24/7-Dauerüberwachung in großflächigen Bereichen wie öffentlichen Plätzen, Fluren und Parkplätzen unerlässlich ist.

Full-Color + ZOOM: Varifokus-Zoom mit intensiven Farben

Die Dahua Full-Color Vari-focal Camera verfügt über einen ca. fünffachen optischen Zoom und eine Autofokus-Funktion. Diese Kamera liefert selbst nach dem Heranzoomen klare Details der Überwachungsszene, erfasst intensive Farbbilder in dunklen Umgebungen und ermöglicht es Benutzern, den Fokus der Kamera direkt an die aktuelle Szene anzupassen, was Aufwand und Zeit spart.

Full-Color + 4K: Realistic 4K UHD-Bildqualität

Die Dahua Full-Color 4K Camera liefert rund um die Uhr optimierte Farbbilder und optimiertes Videomaterial. Sie verfügt über einen 1/1,2"-Bildsensor (der derzeit beste Low-Light-IPC-Sensor von Dahua), der im Vergleich zu einem herkömmlichen 8-MP-Sensor eine um 110 % höhere Pixelgröße bietet. In Kombination mit der großen F1.0-Blende kann mehr verfügbares Licht eingefangen werden, um klare und lebendige Bilder für eine präzise Videoanalyse zu liefern.

