DAX am Mittag - Lügen haben kurze Beine?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.556,32 Pkt (XETRA)

Seit Tagen wartet der Deutsche Aktienindex bzw. der Markt auf ein neues Rallyhoch. Seit Tagen aber scheiterten die Bullen im Widerstandsbereich um 14.450 Punkte und genau an dem Tag, an dem keiner mit einem Ausbruch nach oben rechnet, startet der DAX durch. Heute kann der Index zum Zeitpunkt dieser Zeilen nicht nur spürbar zulegen, sondern notiert auch deutlich oberhalb der alten Widerstandsmarke. Der Ausbruch nach oben wurde durch mehrere Stundenschlusskurse bestätigt und das ganz ohne den US-Handel.

Inhaltlich gehe ich davon aus, dass die heutigen Kursgewinne vor allen Dingen das Ergebnis von Shorteindeckungen sind. Der bereits angesprochene Widerstandsbereich war in den vergangenen Tagen kaum zu übersehen und dürfte so manch einen zum Aufbau von Shortpositionen verleitet haben. Mit dem heutigen Ausbruch nach oben rutschen Shorts zunehmend ins Minus, was entsprechende Stopps ausgelöst hat. Gepaart mit ein paar spekulativen Käufen konnte der DAX bis zum bisherigen Tageshoch bei 14.567 Punkten ansteigen.

Die Stunde der Wahrheit kommt spätestens morgen!

Aus charttechnischer Sicht läuft im Deutschen Aktienindex alles wie geplant. Der Aufwärtstrend konnte weiter fortgesetzt werden und mit diesem könnten kurzfristig weitere Gewinne folgen. Einfach wird es für die Bullen aber nicht, denn der Preisbereich ab ca. 14.600 Punkte ist eine potentielle Widerstandszone, die sich bis in Richtung 15.000 Punkte fortsetzt. Der Preisbereich war im vergangenen Jahr ein massiver Support und wurde in diesem Jahr nach dem bärischen Ausbruch darunter mehrfach von der Unterseite erfolgreich getestet.

Strategisch prallen momentan also zunehmend zwei Welten aufeinander. Letztlich aber müssen die Bären die aktuelle Rally erst einmal stoppen und eine Topbildung vollziehen. Zu erkennen ist eine solche noch nicht. Stattdessen haben die Bullen derzeit einen Support bei 14.520 Punkten und dann beginnen ab ca. 14.480 Punkten, der sich bis ca. 14.440 Punkte hinzieht, auf ihrer Seite. Je weiter oberhalb der DAX bleibt, desto besser. Neue Hochs könnten folgen. Sollte der DAX aber erneut und nachhaltig unter 14.440 Punkte nachgeben, steigt das Risiko eines bullischen Fehlausbruchs spürbar.

DAX Intraday

Fazit: Dem Sprichwort nach haben Lügen zwar kurze Beine, momentan aber ist nicht gesagt, dass die aktuelle Kaufwelle und der Ausbruch über 14.450 Punkte eine Lüge sind. Wer dies behauptet, muss erst den Beweis antreten. Unmöglich ist dies zwar nicht, aktuell stehen den Käufern aber einige Unterstützungen zur Verfügung und noch sind auch keine Ansätze in Richtung Topbildung zu erkennen.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)