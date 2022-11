Dax Chartanalyse heute 25.11.2022

Widerstand: 14.580+14.600

Unterstützung: 14.480+14.360

Rückblick:

Nach der Ausbruchsbewegung gen Norden am gestrigen Vormittag verflachte der Handel wenig überraschend - das Fehlen der feiertags-bedingt abstinenten US-Händler machte sich bemerkbar. Daran dürfte sich auch heute wenig ändern, obwohl in den USA heute zumindest für einen halben Tag wieder gehandelt wird. Am Freitagvormittag konnten jedenfalls weder Bullen noch Bären entscheidende Akzente setzen.

Ausblick:

Seit dem 13. Oktober (US-Verbraucherpreise wurden an dem Tag publiziert) legte der deutsche Leitindex innerhalb von nur wenigen Wochen um über 2.500 Punkte oder mehr als 20 Prozent zu. Und was machen die privaten Händler? Verkaufen was das Zeug hält! Ein Blick auf den Jahresverlauf des Euwax-Sentiment zeigt aktuell ein neues Jahrestief, obwohl der Dax auf dem höchsten Stand seit Juni notiert. (Ein negativer Wert bedeutet , dass Anleger eher von fallenden Kursen ausgehen und sich auch entsprechend positionieren). Was bedeutet das nun für die aktuelle Situation?

Quelle: Euwax Sentiment Index

Märkte können länger irrational bleiben als sie solvent!

Früher oder später dürften die (aktuell komplett falsch positionierten) privaten Marktteilnehmer "Recht bekommen" und einen größeren Rücksetzer beziehungsweise möglicherweise sogar nochmal einen Crash sehen. Die Frage ist nur: Wie groß werden die (finanziellen) Schmerzen vorher noch?

Der Index bleibt weiterhin komplett überkauft, es fehlen allerdings aktuell die notwendigen Impulse für einen nachhaltigen Stimmungsumschwung. Im Zweifel muss man daher weiter von einer Trendfortsetzung (gen Norden) ausgehen. Einen ersten (klitzekleinen) Fuß würden die Bären bei einem Stundenschluss unterhalb von 14.480 Punkten in die Tür bekommen. Bis dahin bleibt der Weg des geringsten Widerstands auf nahezu allen Zeitebenen vorerst weiter aufwärts gerichtet. Marktphasen wie die aktuelle enden oftmals in einer Phase der Kapitulation - in dem Falle der Verkäufer - diese ist aktuell noch nicht auszumachen. Eine Übertreibung auf der Oberseite Richtung 15.000 Punkte zum Jahresende kann nicht ausgeschlossen werden. Eines ist aber auf jeden Fall sicher - die aktuelle Marktphase ist alles andere als einfach. Defensive bleibt daher bis auf weiteres Trumpf!

Quelle: Tradingview

