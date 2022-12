Gold - Zyklik: US-Vorwahljahr sorgt für Rückenwind

Traditionell gehen wir im Jahresausblick auch auf zyklische bzw. saisonale Aspekte ein. Angelehnt an den US-Präsidentschaftszyklus haben wir deshalb untersucht, wie sich der Goldpreis typischerweise in Vorwahljahren der USA entwickelt. Als Datenbasis dienen dabei alle Vorwahljahre seit 1971. Der Jahresauftakt bis zum Ende des 1. Quartals fällt dabei verhalten aus. Letztlich ist diese Periode durch ein volatiles Nullsummenspiel geprägt. Ab dem Frühjahr greift dem Goldpreis allerdings der dann einsetzende saisonale Rückenwind unter die Arme. Diese saisonal starke Phase hält praktisch bis zum Ende des Vorwahljahres an und wird lediglich durch die typische Korrektur von Ende Mai bis Anfang Juli sowie von einer Schiebezone von Ende September bis Mitte November unterbrochen (siehe Chart). Im Durchschnitt beschert das Vorwahljahr Goldinvestoren sogar ein deutlich zweistelliges Kursplus bei einer Trefferquote von 69 %. D. h., neun der dreizehn Vorwahljahre seit 1971 konnte der Goldpreis mit Kursgewinnen beenden. Im Ergebnis stellt das Vorwahljahr unter saisonalen Gesichtspunkten den zweitbesten Teilabschnitt innerhalb des vier Jahre umspannenden US-Wahlzyklus dar (Fortsetzung folgt).

Gold (Daily)

Quelle: Macrobond; HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

