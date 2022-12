Aktienindex Dax zum Handelsschluss nahezu unverändert

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich nach den Verlusten seit Wochenbeginn am Donnerstag stabilisiert. Am Ende eines an Impulsen armen Tages trat der deutsche Leitindex mit plus 0,02 Prozent auf 14.264,56 Punkte auf der Stelle.

Im Handelsverlauf fiel der Dax vorübergehend auf den niedrigsten Stand seit drei Wochen, auch wenn die Verluste nicht groß waren. Beobachter sehen den Index weiter in einer Phase der Konsolidierung, nachdem es wochenlang bis Anfang Dezember fast nur bergauf gegangen war.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Donnerstag um 0,80 Prozent auf 25.464,65 Punkte zu. Hier stützten vor allem Kursgewinne der Immobilienaktien.