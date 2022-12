S&P 500® - Damals wie heute: Einer der Schlüsselcharts

Der Analyse der Marktbreite bzw. der grundsätzlichen Marktverfassung haben wir per Saldo sehr breiten Raum eingeräumt. Das tun wir ganz bewusst und tragen damit Jesse Livermoore Rechnung. Einer der größten Trader aller Zeiten wusste schon vor mehr als 100 Jahren: „Denken Sie stets in der Kategorie des Gesamtmarktes bzw. des allgemeinen Trends.“ Als Fazit halten wir einen gewissen Hoffnungsschimmer fest, denn die grundsätzliche Markverfassung präsentiert sich zwar noch nicht einheitlich „bullish“, jedoch deutlich besser als vor Jahresfrist. Das Glas ist eben eher halb voll als halb leer! Mit einem der absoluten Schlüsselcharts – damals wie heute – wollen wir im Folgenden konkreter werden. Aufgrund der auch „technisch anspruchsvollen Bewertung“ definierten wir vor Jahresfrist einen Rückfall des S&P 500® in den Basisaufwärtstrendkanal seit 2011 (Begrenzungen akt. bei 5.085 bzw. 3.745 Punkten) als Startschuss für einen nachhaltigen Korrekturimpuls (siehe Chart). Dieser Trigger hat seine Wirkung nicht verfehlt. Selbst die alte Tradingweisheit: „was es nach oben versucht hat, und gescheitert ist, versucht es in der Folge nach unten“, erwies sich als Volltreffer.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.