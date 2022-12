S&P 500® - Entscheidende Bastion verteidigt

Doch das ist aktuell genau der Punkt: Die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 3.827 Punkten) und dem Aufwärtstrend seit Herbst 2011 (akt. bei 3.745 Punkten) definiert eine absolute Kernunterstützung. Auf dieser Basis hat das Aktienbarometer zuletzt die Kurve bekommen. Damit ist die Kursentwicklung von 2022 zwar als eine schmerzhafte Korrektur einzustufen, aber eben nur als eine Korrektur im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends. Unter Risikogesichtspunkten ist der diskutierte Rückzugsbereich somit als strategische Absicherung auf der Unterseite prädestiniert. Anders ausgedrückt: Für ein ähnlich herausforderndes 2023 ist aus Bärensicht ein Bruch der o. g. Kernunterstützung vonnöten. In diesem Kontext lohnt ein Blick auf den RSI. In Bullenmärkten fällt der Oszillator selten in seine untere Extremzone zurück. Vielmehr dreht der Indikator oftmals bereits bei einem Wert von 45. Der S&P 500® dient dabei als Lehrbuchbeispiel, denn seit 2009 haben die US-Standardwerte insgesamt 6-Mal auf diesem Level gedreht. Auch Ende 2022? Der Oszillator bestätigt damit die o. g. Bastion. Im Umkehrschluss liefert ein Bruch der 45er-Marke beim RSI einen frühen Fingerzeig für ein Ende des Haussetrends der letzten Dekade im eigentlichen Chartverlauf.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.