Stopp bei 13.500 Punkten – Kursziel: 16.000 Punkte?

Auf Wochenbasis wird die zuletzt diskutierte Einschätzung durch die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.442 Punkten) untermauert. Mit dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 13.552 Punkten) verläuft in diesem Dunstkreis eine weitere Glättungslinie, welche zudem gerade wieder nach Norden abdreht. Beide Phänomene sorgen für zusätzliche Ausrufezeichen. Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Kurstreiber: Zum einen versagte dank des bereits beschriebenen Fehlausbruchs gleichzeitig das Anfang Oktober vervollständigte absteigende Dreieck (siehe Chart). Die folgende, dynamische Gegenbewegung mit neun positiven Wochenkerzen in Serie untermauert nochmals die alte Tradingweisheit: „false breaks are followed by fast moves“. Zum anderen können kühne Optimisten die Kursentwicklung seit August als „V-förmiges“-Umkehrmuster interpretieren. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich ein langfristiges Anschlusspotential von rund 2.100 Punkten bzw. ein Kursziel im Bereich von 16.000 Punkten. Damit rückt perspektivisch sogar das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten wieder auf die Agenda. Eine Rückeroberung der horizontalen Barrieren bei 14.800/15.000 Punkten würde dieser Einschätzung Nachdruck verleihen.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.