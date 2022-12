EUR/USD - CoT-Daten: Commercials nur kurzfristig „long“

Eine letzte Randnotiz zum USD-Index: Im letzten Jahr hatten wir die Bedeutung der strategischen Leitplanken bei 88 bzw. 104 Punkten betont. Gerade aus Sicht des Halbjahrescharts würde der intensiv diskutierte Rebreak der oberen Schlüsselmarke deshalb für ein bemerkenswertes Signal sorgen. Im „HSBC Daily Trading“ und auch in unserem Jahresausblick zitieren wir oft die alte Tradingweisheit: „false breaks are followed by fast moves“. Die dann bestehenden Positionsschieflagen dürften tatsächlich einen größeren Bewegungsimpuls nach sich ziehen. Als letztes blicken wir auf den Commitment of Traders-Report. Bei den von der US-Aufsichtsbehörde CFTC wöchentlich publizierten Daten haben die tendenziell „besser liegenden Commercials“ im Sommer nur temporär eine EUR-Netto-Longposition aufgebaut. Seither fällt das Engagement mit hoher Dynamik, so dass die „Commercials“ inzwischen wieder deutlich „short“ positioniert sind – und zwar so stark wie noch nie in 2022 (siehe Chart). Da die „Commercials“ aber auch beim USD-Index über eine Netto-Shortposition verfügen, entsteht derzeit ein widersprüchliches Signal. Die Orientierungshilfe durch die CoT-Daten ist deshalb 2023 limitierter als in den Vorjahren.

EUR/USD (Weekly)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

