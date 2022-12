Realty Income: Eine der wenigen idealen Sparplan-Dividendenaktien

Realty Income (WKN: 899744) ist in meinem Einkommensdepot eine größere Position. Dass ich von der Position überzeugt bin, sollte entsprechend klar sein. Jedoch neige ich dazu, dass dieser Real Estate Investment Trust eine besondere Dividendenaktie und ein spezieller REIT ist.

Meine heutige These sagt: Ich glaube, dass Realty Income eine der wenigen Dividendenaktien ist, bei der ein Sparplan immer möglich sein kann. Was das Besondere ist? Sehen wir uns das näher an.

Realty Income: Darum Sparplan-Dividendenaktie

Die Kernthese bei Realty Income für einen Sparplan-Ansatz ist: Der Real Estate Investment Trust besitzt ein solides, defensives Fundament. Immobilien führen zu Mieterlösen, das wiederum endet in Funds from Operations. Und damit in einer Dividende, die der REIT aufgrund deines Status verpflichtet ist, an die Investoren auszuzahlen. Der Aktienkurs ist für mich so etwas wie die Eintrittsbarriere. Und der misst, welches passive Einkommen man erhält.

Mit einem Sparplan kann man entsprechend einen durchschnittlichen Einstiegskurs erzielen. Wir müssen uns durch den Cost-Average-Effekt nicht konsequent fragen: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt für den Kauf? Ist er nächste Woche womöglich besser, oder schlecht? In einem Monat, in einem Jahr? Wir verteilen einfach den Kaufzeitpunkt auf viele kleine Einzelausführungen.

Bestimmt fragst du dich: Was ist der Unterschied zu jeder anderen Dividendenaktie oder jedem anderen REIT. Fair enough. Der springende Punkt ist für mich, dass Realty Income mit einer moderaten Verschuldung und inzwischen über 11.700 Immobilien ein sehr großes, zeitloses Fundament kreiert hat. Das ist die Basis für zukünftige stabile Zahlungen. Die Historie des REITs zeigt, dass man seit 52 Jahren konsequent eine Dividende an die Investoren auszahlt und ein leichtes Dividendenwachstum erzielt. Oder, konkreter ausgedrückt: Die Größe, das operative Fundament und die starke Dividende geben eigentlich maximale Sicherheit.

Besonders ist das Unternehmen

Man könnte daher auch sagen: Viele REITs sind Dividendenaktien, die eines Sparplans würdig sind. Die meisten haben einen Immobilien-Kern. Der für mich entscheidende Faktor ist jedoch die Diversifikation und die daraus resultierende Stabilität für Investoren.

Derzeit winken zum Beispiel 4,6 % Dividendenrendite, was für mich in der Mitte liegt, weder besonders hoch noch besonders tief. Jetzt könnte daher für mich ein guter Zeitpunkt sein, um bei Realty Income mit einem Sparplan zu beginnen. Oder eben ein durchschnittlicher.

Der Artikel Realty Income: Eine der wenigen idealen Sparplan-Dividendenaktien ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022