Aurubis erhöht die Dividende

Der Kupferkonzern Aurubis AG (ISIN: DE0006766504) will die Dividende um 12,5 Prozent auf 1,80 Euro pro Aktie erhöhen, wie der im MDAX gelistete Konzern am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Im Vorjahr wurden 1,60 Euro bezahlt. Es ist die höchste Dividende seit dem Börsengang. Die Hauptversammlung findet am 16. Februar 2023 statt.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 78,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 2,31 Prozent. Aurubis erreichte mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22, das am 30. September endete, das finanziell erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte.

Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte Aurubis ein operatives Ergebnis (EBT) von 532 Mio. Euro nach 381 Mio. Euro (angepasst) im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 13,6 Prozent auf 18,5 Mrd. Euro. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (operative ROCE) erreichte 19,0 Prozent (Vorjahr: 16,6 Prozent). Der Konzern profitierte von einem deutlich höheren Metallergebnis bei gestiegenen Metallpreisen, insbesondere bei Industriemetallen wie Kupfer, Zinn und Nickel.

Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 433 Mio. Euro nach 284 Mio. Euro im Vorjahr. Auch für das neue Geschäftsjahr 2022/23 bleibt das Unternehmen optimistisch und erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 ein operatives EBT von 400 bis 500 Mio. Euro. Den operativen ROCE prognostiziert das Unternehmen zwischen 11 und 15 Prozent. Aurubis beschloss auch ein Investitionspaket über 530 Mio. Euro.

Die Aurubis AG ist in Europa der größte Produzent von Kupfer und weltweit der größte Kupferrecycler. Die Aurubis-Aktie wird seit 1998 an der Börse gehandelt und ist im MDAX gelistet. Zu den Hauptaktionären zählt mit einem Anteil von rund 30 Prozent der Stahlkonzern Salzgitter. Es werden rund 6.900 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de