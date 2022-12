DAX: Knapp vorbei ist auch daneben

Der deutsche Aktienmarkt ist etwas fester in die verkürzte Handelswoche vor Neujahr gestartet, der Leitindex DAX konnte zeitweise über 14.000 Punkte zulegen, musste sich am Montagabend aber an dieser Marke geschlagen geben. Für gute Stimmung sorgte vor allem, dass China trotz einer schweren Coronawelle die Quarantänepflicht für ankommende Reisende abschafft.

Das Handelsgeschehen findet übergeordnet unter kleinen Handelsumsätzen statt, sodass das Bild wegen fehlender Großinvestoren derzeit verzerrt ist und sicherlich auch bis Jahresende bleiben dürfte. Zahlreiche Fehlsignale dürften das heimische Barometer begleiten, zu Gute kommt im Index das Verharren oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts.

Trotzdem mahnt die Charttechnik weiterhin zur Vorsicht, es fehlt immer noch ein frisches Monatstief, dieses wird im Bereich zwischen 13.380 und 13.564 Punkten erwartet. Auf der Oberseite besteht immer noch die Chance eines Anstiegs an 14.226 Punkte, von wo aus spätestens die favorisierte Abwärtswelle starten sollte.

Aus Europa werden heute keine Impulse erwartet, erst die USA stoßen ab 13:00 Uhr mit Zahlen zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche sowie den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche um 14:55 Uhr dazu. Am späten Nachmittag geht es mit Rohöllagerbeständen und dem Richmond Fed Manufacturing Index per Dezember weiter.