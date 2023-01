Der Dax legt eine kleine Verschnaufpause ein und liegt kurz nach einer Stunde Handel im Minus und nähert sich der 14.700-Punkte-Marke. Damit liegt er YTD immer noch mit über 700 Punkten im Plus.

Für leichte Belastung sorgten zudem Äußerungen aus den Reihen der Fed. Zwei ranghohe Notenbanker signalisierten, dass die US-Notenbank ihren Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzen wird und ihren Leitzins über die Marke von 5 Prozent anheben dürfte. Aktuell beträgt die Obergrenze des Leitzinsbands 4,5 Prozent. Auch im Tagesverlauf dürften Bemerkungen zur Geldpolitik den Ton angeben. Die schwedische Notenbank hält eine hochrangig besetzte Konferenz ab. Unter den Teilnehmern befindet sich Fed-Chef Jerome Powell.

Vor diesem Hintergrund sei im Dax nun langsam Vorsicht geboten, schrieb Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Handelshaus Robomarkets. Die zahlreichen Probleme blieben. So befinden sich die wichtigsten Notenbanken der Welt in Zinserhöhungszyklen und das Risiko einer Rezession in Teilen oder der gesamten Weltwirtschaft sei noch nicht gebannt.

Nordex erhält Auftrag aus Kanada

Nordex hat einen Auftrag aus Kanada erhalten: Insgesamt werde das im SDax gelistete Unternehmen 36 Turbinen mit einer Nennleistung über 200 MW liefern und bauen. Der Windpark soll 2024 in Betrieb gehen.

Die Windräder sollen in der Provinz Saskatchewan gebaut werden, wo im Winter Temperaturen von minus 30 Grad erreicht werden. Um den Betrieb auch in solchen eisigen Temperaturen aufrechtzuerhalten, werden sie in der Kaltklimavariante ausgeliefert. Der Name des Kunden sowie des Projekts hat Nordex nicht bekanntgegeben.

In diesem Jahr hat die Nordex-Aktie bereits knapp 10 Prozent zugelegt und liegt derzeit über 14 Euro.

Gute Nachrichten für Rheinmetall

Gute Nachrichten für Rheinmetall: Das Düsseldorfer Rüstungsunternehmen hat einen Auftrag in dreistelliger Millionenhöhe für die Modernisierung von Flugabwehrsystemen erhalten. Um welchen Auftraggeber es sich handelt, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Das im MDax gelistete Unternehmen sagte nur, dass es sich um einen ausländischen Kunden handle und um das Flugabwehrsystem Skyguard.

Der Rheinmetall-Aktie tun solche Nachrichten gut: In den ersten Handelsminuten kletterte die Aktie um 1,3 Prozent nach oben und liegt damit knapp unter 216 Euro. In dem noch jungen Jahr 2023 hat die Aktie somit um 15,7 Prozent zugelegt.

Millionenauftrag für SFC Energy

Der Brennstoffzellenanbieter SFC Energy hat einen Folgeauftrag aus Kanada erhalten. Ein kanadischer Ölproduzent habe vollintegrierte Frequenzwandler (VFD) für 5,3 Millionen kanadischen Dollar (3,7 Mio Euro) bestellt.

Der Auftrag werde in diesem Jahr als Umsatz gebucht. Bereits im Oktober hatte der Kunde aus der Provinz Alberta entsprechende Frequenzwandler im Umfang von mehr als 10 Millionen Dollar geordert. Die VFD-Systeme betreiben Elektropumpen zur Ölförderung. SFC Energy ist auf Stromversorgung mittels Brennstoffzellen für die stationäre und mobile Energieversorgung spezialisiert. Das Unternehmen war im Dezember in den Kleinwerteindex SDax aufgenommen worden.

(mit Material von dpa-AFX)