Deutsche Autobauer geraten bei E-Autos in die Defenisve

Schlechte Nachrichten für deutsche Autobauer: BMW, Mercedes und VW geraten beim Verkauf ihrer E-Autos immer mehr ins Hintertreffen. Platzhirsch ist weiterhin Tesla, das 2022 rund 1,3 Millionen E-Autos verkauft hat. Die deutschen Autobauer kommen zusammen auf 921.000 reine Stromer und liegen damit nur knapp vor BYD, die letztes Jahr 911.000 E-Autos an den Mann gebracht haben.

Besonders schmerzhaft: Der starke chinesische Markt ist in der Hand chinesischer Autobauer, deren Absatz von reinen E-Autos im letzten Jahr stark gewachsen ist.

Autobauer Veränderung zum Vorjahr BYD plus 184 Prozent Leapmotor plus 158 Prozent GAC/Aion plus 119 Prozent VW plus 68,2 Prozent

Fazit: Der Druck auf die deutschen Autobauer steigt. Wenn sie es nicht schaffen, Marktanteile auf dem wichtigen chinesischen Markt zurückzugewinnen, werden sie vor erheblichen Problemen stehen.

Besonders tragisch aus deutscher Sicht: Die deutschen Autobauer sind von China abhängig. Wäre die Nachfrage nach Verbrennern in den letzten Jahren in China nicht so hoch, hätten VW und die anderen Autobauer bereits Verluste eingefahren. Es wird eng.