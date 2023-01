USD/JPY: Entwicklung nimmt seinen Lauf

Die andauernde Abwertung des Yen gegenüber dem US-Dollar dauerte mehrere Jahre an und begann grob Anfang 2021. Im Oktober letzten Jahres wurde schließlich der Höhepunkt mit einem Kursniveau von 151,9440 JPY und damit einem Widerstand aus 1998 markiert. Genau an dieser Stelle begann die japanische Notenbank endlich zu intervenieren und die eigene Währung zu stabilisieren. In der Folge kam es zu ersten Abschlägen auf 139,3880 JPY, später ging es weiter in den Bereich des EMA 50 (Woche) und der Unterstützung um 131,2530 JPY weiter abwärts. Zusammen mit der Kursentwicklung aus Sommer letzten Jahres hat sich hierbei eine eindeutige SKS-Formation herauskristallisiert, deren Nackenlinie exakt um 131,2530 JPY verläuft. Dieses Niveau wurde in der abgelaufenen Handelswoche unterschritten, womit nun eine klare technische Trendwendeformation vorliegt und aktiviert wurde.

Viel Korrekturpotenzial freigesetzt

Auf kurzfristiger Basis wurde nun Abwärtspotenzial freigesetzt, dass zunächst in den Bereich von 126,3610 und darunter auf 124,1400 JPY abwärts reichen dürfte. Eine vollständige Umsetzung der SKS-Formation würde sogar Abschläge auf 118,6620 JPY erlauben zu vollziehen, ehe wieder eine mehrwöchige Gegenbewegung auf der Oberseite startet. Auf der Oberseite sind durch die Kursentwicklung der letzten Wochen sehr viele Widerstände hinzugekommen, einer davon ist die Nackenlinie bei 131,2530 JPY, ein weiterer liegt um 135,1600 JPY vor.