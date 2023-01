Johnson & Johnson: Aktie droht weiter zurückzufallen!

Johnson & Johnson (J&J) hat im vierten Quartal 2022 mehr verdient als erwartet und auch mit dem Ausblick auf das laufende Jahr die Wall-Street-Prognosen übertroffen. Im Schlussquartal 2022 ging der Konzerngewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum zwar um 25,7 Prozent auf 3,52 Mrd. US-Dollar oder 1,33 US-Dollar je Anteilsschein zurück. Auf bereinigter Basis verdiente J&J mit 2,35 US-Dollar je Aktie aber mehr, als Wall-Street-Analysten im Konsens mit 2,23 Dollar zuvor erwartet hatten. Für das Gesamtjahr 2023 stellte J&J einen Gewinn von etwa 10,55 US-Dollar je Aktie bzw. eine Gewinnspanne von 10,45 bis 10,65 US-Dollar je Aktie in Aussicht. Analysten hatten mit 10,33 US-Dollar gerechnet.

Um von größeren Signalen in der Spanne zwischen 155,72 und 186,69 US-Dollar zu profitieren, muss erst diese Schiebephase aufgelöst werden. Kurzfristig könnte unterhalb von 166,90 US-Dollar jedoch ein Rücklauf zurück an die Oktobertiefs aus 2022 bei 159,17 US-Dollar auftreten und würde sich für ein Short-Investment qualifizieren. Spätestens ab 155,72 US-Dollar dürften aber wieder vermehrt Käufer in die Aktie zurückströmen. Eine Aufwärtsbewegung würde sich dagegen oberhalb der Marke von 175,45 US-Dollar andeuten, in diesem Szenario könnte das Doppelhoch aus Ende letzten Jahres um 181,00 US-Dollar angesteuert werden.