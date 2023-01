Proctor & Gamble: Weitere Verluste möglich!

Der starke US-Dollar hat Procter & Gamble im zweiten Geschäftsquartal belastet. Der Umsatz sank per Ende Dezember verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf rund 20,8 Mrd. US-Dollar. Die Belastungen aus Wechselkurseffekten bezifferte beliefen sich auf sechs Prozent. Währungsbereinigt und ohne Zu- und Verkäufe stiegen die Erlöse hingegen um fünf Prozent, wie das Unternehmen in Cincinnati mitteilte. Für das Geschäftsjahr 2022/23 zeigte sich das Unternehmen etwas optimistischer und hob das untere Ende seiner Umsatzprognose an.

Ein rascher Blick auf den Kursverlauf seit Sommer letzten Jahres zeigt die Aktie in einer äußerst volatilen Handelsspanne zwischen 122,18 und 154,81 US-Dollar. Aktuell versucht sich das Papier im Bereich von 141,00 US-Dollar einen Boden aufzubauen, allerdings ist der Wert zuvor unter die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 sowie das 38,2 % Fibonacci-Retracement gefallen. Dies birgt insgesamt weitere Abwärtsrisiken, wenn nicht auf aktuellem Niveau ein tragfähiger Boden ausgebildet werden kann.

Inkonsistenter Chartverlauf

Aus dem aktuellen Kursverlauf der Procter & Gamble-Aktie können derzeit nur sehr schwer greifbarer Handelsansätze abgeleitet werden, aus technischer Sicht spricht vieles für eine weitere Korrektur auf 135,00 US-Dollar. Sollte aber um 141,00 US-Dollar doch noch ein tragfähiger Boden hervorgehen, würden oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei 144,40 US-Dollar Anstiegschancen an 149,12 US-Dollar und entstehen. Aber erst oberhalb der aktuellen Jahreshochs dürften die Zwischenstände um 164,90 US-Dollar aus April letzten Jahres in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.