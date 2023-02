At & T springt um 3,44% nach oben

Der heutige Freitag war für die Aktionäre der At & T-Aktie sehr erfreulich.

Der Zuwachs von 1,05 € brachte den Anlegern heute ein Plus von 3,44%. Mit 31,55 € lag die At & T-Aktie weit über dem Vortagesschlusskurs von 30,55 €.

Auch wenn das Tagesergebnis heute wieder positiv war, so bewegte sich der Stückpreis heute doch streng in den Grenzen, die ihm der letzte Donnerstag gesetzt hat. So sollte das letzte Hoch heute nicht überschritten werden. Zeitweise stieg der Aktienpreis auf 32,00 €, der tiefste Stand wurde heute bei 30,05 € erreicht. Der gestrige Kursanstieg von beachtlichen 5,17% wurde heute also durch einen weiteren erfreulichen Tag zu Börsenschluss zusätzlich versüßt. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die At & T-Aktie um dramatische -31,49% abwärts.