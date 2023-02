DAX schwach zum Freitag | Erzeugerpreise wirken nach | Applied Materials

Nach den US-Erzeugerpreisen am Vortag geriet die Wall Street stark unter Druck und schloss letztlich am Tagestief. Damit kühlt die Stimmung etwas ab und auch die Freude über nachlassende Inflation. Denn die Erzeugerpreise signalisierten, ebenso wie die Verbraucherpreise am Dienstag, dass die US-Notenbank noch nicht am Ziel ist.

Entsprechend schwach präsentierte sich der DAX zur Eröffnung. Wir rutschten unter das gestrige Tief und haben damit fast das Wochentief erreicht. Bei 15.300 Punkten drehte der DAX wieder und konnte einen Teil der heutigen Verluste aufholen. Wie skizziert sich hier das mittelfristige Bild? Ganz interaktiv schauen wir uns dies auf der Plattform von Stock3 an.

Über die Sentimentbetrachtung kommen wir direkt zu den jüngsten Quartalszahlen von Applied Materials. Sie konnten die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz schlagen. Daher war die erste Reaktion bei der Aktie auch sehr positiv. Doch davon kam man in der Nachbetrachtung etwas ab, als der Ausblick veröffentlicht wurde. Dieser ist für das kommende Quartal sehr zurückhaltend.

In welchen Regionen ist das Unternehmen gewachsen und wie wirkt sich dies auf die Konkurrenz wie ASML oder den deutschen Chiphersteller Infineon aus? Ein direkter Vergleich der Performance zeigt, wie gut Infineon sich entwickelt hat.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.