Thematischer Ausblick: Infrastruktur & saubere Energien, Elektrofahrzeuge

Mehr als 1,5 Bio. US-Dollar werden 2023 und in den Jahren danach aus dem US-Staatshaushalt in Projekte in den Bereichen Infrastruktur, saubere Energien und Elektrofahrzeuge fließen. Weitere 300 Mrd. Euro stellt die Europäische Union im Rahmen ihrer Initiative Global Gateway bereit (1). Das schiere Ausmaß der vorgesehenen Steuergelder für Projekte in diesen drei Bereichen werden ihnen Auftrieb geben und enorme Synergien freisetzen.





Infrastruktur





Der Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) soll 1,2 Bio. Dollar in US-Infrastrukturvorhaben lenken (2). Für 2023 wurden bereits 110 Mrd. US-Dollar für 4.300 Projekte genehmigt. Von Kalifornien über Illinois bis New York werden landesweit mit den angekündigten Ausgaben (3) on 21,6 Mrd. US-Dollar zum Beispiel batteriebetriebene Busse in Los Angeles (4) angeschafft, die Flugsicherung in Peoria modernisier (5) und die Bahnverbindung durch den East River Tunnel nach Manhattan verbessert (6). Überall in den USA werden mit Bundeszuschüssen Infrastrukturprojekte finanziert. Die Investitionen im Rahmen des Infrastructure Investment and Jobs Act kommen Kommunen landesweit zugute.





Saubere Energien und Elektrofahrzeuge





Der Inflation Reduction Act (IRA) wurde im August 2022 verabschiedet. Er baut auf dem soliden Fundament des Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) auf und lenkt über einen Zeitraum von zehn Jahren 370 Mrd. US-Dollar in saubere Energien und E-Mobilität (7) Dabei sind vom Haushaltsbüro des US-Kongresses 370 Mrd. Dollar vorgesehen, aber durch Steuergutschriften könnte sich das Gesamtvolumen auf bis zu 800 Mrd. Dollar mehr als verdoppeln (8). Und genau hier könnten Synergieeffekte entstehen, denn IIJA und IRA sind eng miteinander verzahnt und könnten so eine Positivspirale für saubere Energien und E-Mobilität in Gang setzen.

