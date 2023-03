Widerstand: 15.520 15.631 Unterstützung: 15.320 15.150

Rückblick:

Der Index fiel heute nach dem späten Sell-Off an der Wall Street gestern Abend regelrecht aus dem Bett und setzte nach einer Abwärtskurslücke zum Handelsstart in den Bereich um 15.320 Punkte zurück. Damit wurde das Aufwärtsgap vom vergangenen Freitag wieder geschlossen. Damit wurde die Handelsspanne der vergangenen vier Tage klar gen Süden hin verlassen.

Ausblick:

Die kurzfristig relevanten Unterstützungslevels liegen im Bereich des heutigen Tagestiefs, welches mit dem Schlusskursniveau vom 02. März korrespondiert (Gap-Support) um 15.320 Punkte, danach das Vorwochentief um 15.150/60 Punkte. Auf der Oberseite ist spätestens im Bereich um 15.520 Punkte - der unteren Begrenzung der jüngsten Tradingrange - wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse zu rechnen.

Der gestrige Abverkauf an der Wall Street trug schon panikartige Züge. Sollten sich die Gemüter am Nachmittag nicht beruhigen, könnte es ein sehr ungemütlicher Wochenausklang für die Käufer werden. Das Chartbild ist vor dem Hintergrund dieses aktuell sehr sentiment-getriebenen Marktumfelds mit Vorsicht zu genießen.

