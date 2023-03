EQS-Adhoc: edding Aktiengesellschaft: Verkauf von edding Argentina S.A.

EQS-Ad-hoc: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Verkauf

AD-HOC-MITTEILUNG Die edding AG verkauft zum 31. März 2023 ihre Anteile an der edding Argentina S.A. an den Gründer und Eigentümer des Unternehmens Parallel S.A. in Buenos Aires, Argentinien. Es wurde ein symbolischer Kaufpreis von 1,00 USD zuzüglich der Vergütung werthaltigen Umlaufvermögens (Vorräte und Kundenforderungen) vereinbart. Mit der Implementierung der Strategie 2025+ hat die edding Gruppe Anfang 2021 von einer dedizierten Strategie für die Region Lateinamerika Abstand genommen. Seitdem standen die Risiken aus unserer Tätigkeit in Argentinien nicht mehr im Verhältnis zum erwarteten strategischen Nutzen und können durch diesen Verkauf deutlich reduziert werden. Gleichzeitig wird das Geschäft mit der Parallel S.A. als Distributeur und Partner im argentinischen Markt fortgeführt. Trotz des nur symbolischen Kaufpreises und teilweise fälliger Abfindungen wirkt sich der Verkauf im Vergleich zum Fortführungs-Szenario positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns aus. Der ersparte Verlust für das Jahr 2023 im Vergleich zu einer Fortführung wird derzeit auf einen niedrigen bis mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Der Vorstand geht davon aus, dass sich der Verkauf nicht wesentlich auf die am 28. Februar 2023 veröffentlichten Prognosen für das Jahr 2023 auswirkt Über die edding AG: Das 1960 in Hamburg gegründete Unternehmen hat im Jahr 2022 einen Konzernumsatz in Höhe von 159,2 Mio. EUR mit im Jahresdurchschnitt 735 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftet. Mit den Marken edding, Legamaster und Playroom bietet das Unternehmen langlebige und hochwertige Produkte und Lösungen für den privaten und gewerblichen Bedarf. Das Portfolio umfasst Marker und Schreibgeräte, Produkte der visuellen Kommunikation, wie Flipcharts, Whiteboards und e-Screens, innovative digitale Anwendungen sowie Tätowiertinte. Zu den grundlegenden Werten des Unternehmens zählt die Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. edding möchte Menschen bestärken, ihre Persönlichkeit, Ideen und Gedanken auszudrücken und auf unterschiedlichsten Oberflächen sichtbar zu machen. Über die Parallel S.A.: Das Unternehmen wurde 1973 von Herrn Facundo Mendizabal gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 2022 Umsatzerlöse in Höhe von rd. 26 Mio. USD erwirtschaftet haben. Die Gesellschaft ist spezialisiert auf Positionierung, Vertrieb und Vermarktung international bekannter Marken und Produkte auf dem argentinischen Markt. Zum Portfolio gehören unter anderem Markenprodukte von Unilever und Philips. Ahrensburg, 13. März 2023 edding Aktiengesellschaft Der Vorstand ____________________________

