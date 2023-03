DAX: Wie jetzt weiter?

Am Montag brachen Indizes rund um den Erdball ein, aber insbesondere in Europa. In den USA hat sich bereits Ende letzter Woche eine deutliche Abkühlung der Märkte eingestellt, diese hat sich am Montag lediglich hierzulande manifestiert und drückte das Barometer zum Handelsschluss unter 15.000 Punkte abwärts.

Zwar könnte am Dienstag eine kleinere Gegenbewegung bis an 15.150 Punkte heranreichen, maximal jedoch an 15.200 Punkte, bevor der mehrjährige Unterstützungsbereich um 14.818 Punkten erneut angesteuert wird.

Eine überraschende Kehrtwende würde erst ein Anstieg mindestens über den EMA 50 sowie das Niveau von 15.400 Punkten bringen. In diesem Szenario könnte dann anschließend ein Test der Jahreshochs bei 15.706 Punkten erfolgen.

Erste Wirtschaftsdaten stehen erst um 8:30 Uhr mit Erzeuger- und Importpreisen per Februar der Schweizer auf der Agenda, um 10:00 Uhr liefert Italien Zahlen zur Industrieproduktion aus Januar. Ab 11:00 Uhr geht es mit dem US-amerikanischen NFIB Small Business Index per Februar weiter, bevor um 13:30 Uhr die Verbraucherpreise für Februar veröffentlicht werden. Um 14:55 Uhr werden noch Redbook Einzelhandelsumsätze der USA aus der Vorwoche hinterher geschoben.