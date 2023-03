Trading-Idee der Woche: Gold hängt am Tropf der Zinserwartungen

Der Goldpreis hat in den vergangenen Jahren eine regelrechte Achterbahnfahrt aufs Parkett gelegt. Seit mittlerweile rund 24 Monaten bewegt sich das Edelmetall zwischen den Marken von ca. 1.600 und 2.100 US-Dollar hin und her. Ein nachhaltiger Auf- oder Abwärtstrend lässt sich seitdem im übergeordneten Chartbild kaum mehr ausmachen. Für eher kurz- und mittelfristig orientierte Anleger bieten sich innerhalb dieser Seitwärtszone immer wieder vielversprechende Trading-Chancen.

Konsolidierung nach starker Rallye

Die laufende Konsolidierung kommt nach dem starken Preisanstieg zuvor zumindest aus charttechnischer Sicht nicht unerwartet. Immerhin konnte der Goldpreis von seinem Korrekturtief am 16. August 2018 bei 1.160,28 Dollar bis zum Hoch bei 2.074,95 Dollar am 6. August 2020 um 78,8 Prozent zulegen. Ein Grund für die überdurchschnittlich starke Verteuerung dürften die in diesem Zeitraum unter dem Strich sehr stark gesunkenen Kapitalmarktzinsen gewesen sein. Schließlich ist Gold eine grundsätzlich zinslose Anlage, deren Attraktivität damit auch stark von den Renditechancen verzinster Investmentalternativen abhängig ist. Wenn sich zum Beispiel mit Tages- und Festgeld sowie Staatsanleihen keine regelmäßigen Zinserträge mehr realisieren lassen, verlieren solche Anlageformen einen ihrer ansonsten klar erkennbaren Vorteile gegenüber Gold-Investments.