DAX: Trendwechsel?!

Der Deutsche Aktienindex DAX markierte am Donnerstag noch ein frisches Wochentief, konnte aber seine Verluste bis auf den Eröffnungskurs komplett wieder eindämmen. Ein Blick über den Großen Teich zeigt eine sehr volatile Stabilisierungsphase bei den US-Indizes, der NASDAQ 100 Index rennt dagegen förmlich davon.

Scheinbar haben die Märkte die zwei Pleiten der in Startups investierten US-Banken ganz gut verkraftet, auch die Beruhigungspille der Schweizer Nationalbank der Kredit Suisse unter die Arme zu greifen scheint Wirkung zu entfalten. Dies ließen sich Investoren nicht zweimal sagen und griffen am Donnerstag bei Aktien wieder zu.

Für den DAX könnte dies zunächst einen Kurssprung über 15.000 Punkte bedeuten, aber erst oberhalb von 15.200 Zählern dürften wieder die letzten Zwischenhochs bei 15.435 und 15.542 Punkten angesteuert werden. Darüber könnte sogar ein Test der Jahreshochs bei 15.706 Punkten bevorstehen.

Auf der Unterseite hat das heimische Leitbarometer dagegen fast alle Ziele abgearbeitet, im Zweifelsfall könnte es aber noch einmal auf 14.585 Zähler abwärtsgehen. Sollte auch diese Unterstützung nichts ausrichten können, müsste mit einem erneuten Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 14.371 Punkten gerechnet werden.

Ein Hinweis vorweg, heute ist großer Verfallstag an den Terminbörsen, auch besser bekannt als Hexensabbat. Erste Wirtschaftsdaten dagegen hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zum Dienstleistungssektorindex per Januar präsentiert, Deutschlands Baugenehmigungen folgen um 8:00 Uhr. Italien meldet Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus Januar um 10:00 Uhr, um 11:00 Uhr werden europaweite Verbraucherpreise per Februar (endgültig) vorgestellt.

Ab 14:15 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zur Kapazitätsauslastung und der Industrieproduktion aus Februar dazu. Wichtigstes Ereignis im heutigen Tagesverlauf dürfte die Präsentation des Konsumklimas der Uni Michigan per März (vorläufig) werden.