3 Eigenschaften erfolgreicher Aktien

Als Investor in Einzelaktien habe ich das Ziel, langfristig besser als der breite Aktienmarkt abzuschneiden. Da ist folgende Frage naheliegend: Gibt es bestimmte Eigenschaften oder Muster, die in der Vergangenheit zu einer Überrendite geführt haben? Die Antwort: Ja, die gibt es. Diese drei Eigenschaften von Unternehmen haben im Rückblick im Durchschnitt dazu geführt, dass ihre Aktien den breiten Markt geschlagen haben. Vielleicht können wir uns hier etwas für unsere Investments heute abschauen.

Gründergeführte Unternehmen

Forscher der Purdue Universität haben untersucht, wie sich gründergeführte Unternehmen von anderen Unternehmen des S&P 500 unterscheiden. Sie fanden heraus, dass börsennotierte Unternehmen, bei denen der Gründer der CEO ist, innovativer sind (sie generieren zum Beispiel 31 % mehr Patente) und mit größerer Wahrscheinlichkeit mutige Investitionen tätigen, um das Geschäftsmodell neu auszurichten.

Dies zahlt sich für uns Anleger aus. Eine Reihe von empirischen Studien kommt zu dem Schluss, dass sich die Aktienkurse gründergeführter Unternehmen überdurchschnittlich gut entwickeln. Bain & Company kommt zum Beispiel auf Sicht von 25 Jahren zu einer dreimal besseren Kursentwicklung als bei nicht gründergeführten Unternehmen.

Doch warum ist das so? Unternehmensgründer denken oft langfristiger, besitzen in vielen Fällen bedeutende Unternehmensanteile und haben damit die gleichen Interessen wie wir Privatanleger. Zudem kennen sie das Unternehmen und die spezifische Branche wahrscheinlich besser als jeder andere. Es kann sich also lohnen, bei seiner Aktienauswahl nach gründergeführten Unternehmen Ausschau zu halten.

Kleine Unternehmen

Kleine Unternehmen mit einer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung werden auch als Small Caps bezeichnet. Je nach Definition schwankt die Grenze zu Mid-Caps bei ungefähr 2 bis 5 Mrd. US-Dollar. Diese kleinen Unternehmen fliegen oft unter dem Radar vieler Anleger und Analysten. Für große institutionelle Investoren sind sie aufgrund des geringeren möglichen Investitionsvolumens teilweise schlicht uninteressant.

Als Privatanleger haben wir hier also einen Vorteil. Denn diverse Studien wiesen eine langfristige Überrendite von Small-Caps nach. Ausgehend von ihrer vergleichsweise kleinen Unternehmensgröße haben sie noch viel Luft nach oben. In den letzten 15 Jahren schnitt der MSCI World Small Cap Index um 34 Prozentpunkte besser ab als der MSCI World (Stand aller Angaben: 28.02.23). Das Risiko mag bei Investments in kleine Unternehmen ebenfalls höher sein, die Handelbarkeit geringer. Wer auf der Suche nach einer höheren Rendite ist, sollte sich hier dennoch einmal genauer umsehen.

Unternehmen mit guter Aktienkursentwicklung

Aktien, bei denen sich der Kurs in der Vergangenheit gut entwickelt hat, tendieren dazu, sich auch in der Zukunft gut zu entwickeln. Dies ist die Basis der Momentum-Strategie. Der Blick zurück zeigt, dass diese auf lange Sicht gut funktioniert hat. Der MSCI World Momentum erzielte in den letzten 15 Jahren eine Überrendite von 50 Prozentpunkten gegenüber dem MSCI World.

Mögliche Gründe für dieses gute Abschneiden sind psychologischer Natur (wie Herdentrieb oder fear of missing out) aber auch fundamental begründet. Mir scheint es naheliegend, dass sich gut geführte und gut positionierte Unternehmen, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben, auch in der Zukunft gut entwickeln werden. Nicht immer, aber im Durchschnitt. Daher lasse ich mich nicht davon abschrecken, wenn der Kurs einer Aktie, die ich interessant finde, bereits deutlich gestiegen ist.

Der Artikel 3 Eigenschaften erfolgreicher Aktien ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Aktienwelt360 2023