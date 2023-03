Widerstand: 15.635 15.700 Unterstützung: 15.520 15.330

Rückblick:

Die gestern erwartete Konsolidierung (seitwärts) kam eher über die Zeit als den Preis, heute morgen dürfen die Bullen sich dann zum Quartalsende noch einmal austoben und schicken den Index auf neue Bewegungshochs oberhalb von 15.550 Punkten.

Ausblick:

Die Bullen haben in den vergangenen Tagen eine beeindruckende Kursrally auf`s Börsenparkett gezaubert - der Index notiert mittlerweile mehr als 1.000 Punkte über dem Vorwochentief. Aus technischer Sicht ist der Weg des geringsten Widerstands tendenziell weiter aufwärts Richtung des noch offenen Gaps um 15.635 Punkte, allerdings haben die US-Inflationsdaten (PCE-Preisindex) um 14:30 Uhr das Potenzial, kurzfristig für einen kompletten Stimmungsumschwung zu sorgen. Höher als erwartete Inflationsdaten könnten die Rally kurzfristig abwürgen und für einen Rücksetzer in den Bereich um 15.330 Punkte sorgen.

Quelle: Tradingview

