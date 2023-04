Zinsen & Inflation – So können Anleger:innen profitieren.

Der Preisdruck bei den Erzeugern lässt nach. Das Statistische Bundesamt meldete, dass die Erzeugerpreise im März um 7,5 Prozent höher lagen als im Vorjahresmonat. Gegenüber dem Vormonat gaben sie sogar nach. Erzeugerpreise gelten gemeinheim als Frühindikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Schließlich geben die Produzenten Preiserhöhungen zum Teil an den Verbraucher weiter. Wie die Mitte des Monats veröffentlichten Inflationszahlen zeigen, läßt eine signifikante Wirkung noch auf sich warten. „Die Inflationsrate hat sich abgeschwächt, bleibt jedoch auf einem hohen Niveau“, sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes bei der Bekanntgabe der März-Zahlen für die Inflation, und ergänzt: „Für die privaten Haushalte fielen im März die erneut höheren Preise für Nahrungsmittel besonders ins Gewicht.“ Das weltweite Angebot ist weiterhin knapp. Zudem sorgen die geopolitischen Restriktionen weiterhin für hohe Preise bei Futter- und Düngemitteln.

„Wir sind entschlossen, die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Wir werden Kurs halten, bis wir lange genug in restriktivem Territorium waren“, hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde immer wieder betont. Die Europäische Zentralbank erhöhte den Leitzins im März um 50 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Am 4. Mai treten die EZB-Mitglieder erneut zusammen, um über den künftigen Zinskurs zu beraten. Der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, bestätigte vergangene Woche, dass die EZB eine Reihe von Daten sorgfältig prüfen wird, bevor sie über ihren nächsten Schritt entscheidet. Zu diesen Daten gehören nicht nur die Einkaufsmanagerindizes und die Verbraucherpreisinflation für April (die am 2. Mai, zwei Tage vor der EZB-Sitzung, veröffentlicht werden), sondern auch die nächste Umfrage zur Kreditvergabe der Banken (die ebenfalls am 2. Mai veröffentlicht wird). Die Experten von UniCredit erwarten eine Erhöhung um 25 Prozentpunkte. Das Zinsziel der EZB ist noch nicht erreicht. Eine baldige Wende zu Zinssenkungen ist damit in weite Ferne gerückt. Dies spiegelt sich an den Kursentwicklungen am Anleihemarkt wider. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg von -o,4 Prozent Anfang 2022 auf aktuell 2,5 Prozent. Von dem aktuell relativ hohen Zinsniveau können Anleger profitieren.

Immer am Puls des Zinses

Die Zinswende seitens der EZB spiegelte sich am 3-Monats-Euribor (Siehe Chart) wider. Die Euro Interbank Offered Rate (Euribor) ist der Zinssatz für Geldmarktanlagen in Euro im Interbankengeschäft für festgelegte Fälligkeiten (z. B. 3, 6, 12 Monate). Der Euribor ist in der Regel der Basiszinssatz für alle Kreditgeschäfte im Euro-Raum und kann sich auch auf die Konditionen für Kredite und Anlageprodukte auswirken. So schob sich die Rate für den3-Monats-Euribor von -0,6 Prozent Mitte Dezember 2021 auf aktuell 3,26 Prozent nach oben.

Der Barclays 2,75% p.a. Floater mit Cap auf den 3-Monats Euribor hat eine feste Laufzeit und wird am 22.05.2028 zu 100 % des Nennbetrags zurückgezahlt. Zusätzlich erfolgen vierteljährliche Zinszahlungen an insgesamt 20 Zinszahlungstagen. Diese berechnen sich wie folgt:

An jedem Zinszahlungstag erfolgt eine von der Höhe des 3- Monats-Euribors abhängige Zinszahlung. Diese Zinszahlung liegt

mindestens bei 2,75 Prozent p. a. und maximal bei 5,00 Prozent p. a. (Cap). Das Fixing des Referenzzinssatzes erfolgt 2 Bankarbeitstage vor

Beginn der Zinsperiode. Am Ende der Laufzeit wird die Anleihe zum Nennbetrag von EUR 1.000,– zurückgezahlt.

Insgesamt ist das Kapital 5 Jahre investiert, wobei der Floater mit Cap unter normalen Marktbedingungen börslich und

außerbörslich börsentäglich veräußert werden kann. Die Anleihe unterliegt während der Laufzeit Kursschwankungen. Diese werden von der Marktzinsentwicklung und von Angebot und Nachfrage auf dem Sekundärmarkt beeinflusst, insbesondere auch durch die Bonitätseinschätzung der Barclays Bank PLC am Markt. Bei einem Verkauf während der Laufzeit sind Verluste des eingesetzten Kapitals möglich.

Aktiv gegen Inflation

Der Pimco Global Balanced Allocation Fund ist ein Mischfonds, der in Aktien, Anleihen und Rohstoffe investiert. Der Fonds hat somit die Möglichkeit in inflationsgebundene Vermögenswerte zu investieren, und verfügt damit über ein breit gefächertes Anlageuniversum, um Marktschwankungen abzumildern und bietet somit einen möglichen Schutz vor Inflationsrisiken. Aktuell ist der Fonds zu rund 63 Prozent in Anleihen investiert. Dabei liegt der Anlageschwerpunkt auf US-Anleihen. Im Aktienbereich setzt das Fondsmanagement derzeit vor allem auf IT- und Telekomunternehmen.

Investmentmöglichkeiten

Produkt WKN Emissions-/Verkaufspreis Rückzahlungstag Bemerkung Barclays 2,75% p.a. Floater mit Cap auf den 3-Monats-Euribor BC0K2M* 101,00 %** 22.05.2028 Zinssatz: 2,75% bis 5% p.a. onemarkets Pimco Global Balanced Fund M A3DRHY 101,60 EUR*** – –

* Zeichnungsfrist bis 16.05.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** Kurs vom 19.04.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.04.2023; 11:10 Uhr

Der Beitrag Zinsen & Inflation – So können Anleger:innen profitieren. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).