BVB Aktie nach CL-Qualifikation gefragt – Anleger lechzen weiter nach Meistertitel

Die Anteilsscheine der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA sind zu Wochenbeginn stark gefragt. Mit rund 4,50 Euro notiert die Aktie damit im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstages über 2,50 Prozent im Plus. Nach einem fulminanten Kantersieg in der Fußball-Bundesliga festigt der BVB nicht nur Tabellenplatz zwei, sondern zieht auch das Ticket für die UEFA-Champions-League. Gleichzeitig stehen die Chancen für den Meisterschaftstitel immer noch gut.

BVB zieht Ticket für Champions-League – weitere Millioneneinnahmen möglich

Nach einem 6:0-Kantersieg sichert sich der BVB die finanziell bedeutende Qualifikation zur Königsklasse. In der noch laufenden Spielzeit wurden als Startprämie pro Club insgesamt 15,64 Millionen Euro ausgeschüttet. Pro Sieg in der Gruppenphase erhielt jeder Teilnehmer 2,8 Millionen Euro, für jedes Remis 0,93 Millionen Euro.

Die Prämien für das Erreichen des Achtelfinals lagen bei 9,6 Millionen Euro. Bei einem Einzug in weitere Phasen der KO-Runden erhöhten sich die Prämien folgerichtig weiter. Auch in der neuen Saison könnte der Geldregen ähnlich hoch ausfallen.