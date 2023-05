EQS-News: Symrise AG: Vertrag von Finanzvorstand Olaf Klinger vorzeitig bis Januar 2028 verlängert

EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Personalie

Pressemitteilung — Holzminden, 9. Mai 2023 Vertrag von Finanzvorstand Olaf Klinger vorzeitig bis Januar 2028 verlängert

— Anerkennung für erfolgreiche Arbeit im Finanzressort seit 2016

— Symrise setzt auf Kontinuität und Stabilität auch im Vorstand

Der Aufsichtsrat der Symrise AG hat in seiner Sitzung vom 9. Mai 2023 den Vertrag des Finanzvorstands Olaf Klinger vorzeitig verlängert. Mit seiner umfangreichen Expertise und jahrelangen Erfahrung wird Olaf Klinger das Finanzressort von Symrise weitere vier Jahre bis Januar 2028 führen. Michael König, Vorsitzender des Aufsichtsrates: „Symrise steht für Nachhaltigkeit und Beständigkeit. Mit der vorzeitigen, erneuten Verlängerung des Vertrages von Olaf Klinger bis 2028 setzen wir ein Zeichen der Kontinuität und unterstreichen gleichzeitig unsere Anerkennung für seine hervorragenden Leistungen. Wir freuen uns auf die fortgesetzte Zusammenarbeit mit Herrn Klinger auf dem gemeinsamen Weg, die Position von Symrise als führendes Unternehmen in seiner Industrie kontinuierlich weiter auszubauen.“ Olaf Klinger (58) verantwortet das Finanzressort seit Januar 2016. Seit seiner Berufung in den Vorstand hat er das Unternehmen bei einer Vielzahl strategischer Wachstumsinitiativen unterstützt. So begleitete er zahlreiche Firmenübernahmen, wie ADF/IDF in den USA, die französischen Duftstoffspezialisten Neroli und Romani, das kanadische Unternehmen Giraffe oder auch das chinesische Unternehmen Wing Pet Food. Meilensteine seiner Amtszeit waren die Begebung zahlreicher Finanzierungs-instrumente, zuletzt der erste ESG-(Environment, Social, Governance)-verknüpfte Schuldschein der Symrise AG in Höhe von 750 Mio. € im vergangenen Jahr. Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 4,6 Mrd. € im Geschäftsjahr 2022 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise – always inspiring more… www.symrise.com

