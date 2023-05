DAX am Mittag – Als DAX-Trader müsst ihr aktuell auf diese Punkte achten!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.774,95 Pkt (XETRA)

Die gesamte Woche über dominierten die Verkäufer das Geschehen im Deutschen Aktienindex. Auch am heutigen Freitag scheint sich daran wenig zu ändern. Erst kurz vor Mittag wurde das bisherige Tief getestet. Hier kehrten die Aktienkäufer jedoch wieder zurück. Kann sich der Markt weiter stabilisieren? Im heutigen DAX am Mittag gibt es die Antwort: DAX am Mittag - hier anschauen!

